Fascinerende biografie van Albert Winsemius, vader van de Botlek en gids voor Singapore ★★★★☆

Albert Winsemius in 1971. Beeld Nationaal Archief / Collectie Spaarnestad / Anefo

‘De man die Nederland en Singapore rijk maakte’, luidt de onderkop van Frans Stoelinga’s boek Albert Winsemius. ‘De grootste Nederlandse armoedebestrijder van de 20ste eeuw’, staat op de achterflap. Dat zijn niet zomaar slogans, zoals de beste zanger of grootste voetballer van de 20ste eeuw, want Stoelinga is gepromoveerd op een dissertatie over de in 1996 overleden Albert Winsemius. De stellingen moeten wetenschappelijk zijn onderbouwd.

Nu is het proefschrift ook omgezet in een boek voor het grote publiek, want een zo belangrijk man verdient meer dan alleen de aandacht van de wetenschappelijke elite. Na de oorlog stond Winsemius met zijn exportmodel aan de basis van de Nederlandse wederopbouw. De ‘gangmaker van het naoorlogse industriebeleid’, zo beschreef de Volkskrant hem in 2014. In de jaren zestig deed de econoom dat gangmaken dunnetjes over in de Aziatische stadsstaat Singapore, nu per inwoner na Luxemburg en voor Qatar het rijkste land ter wereld.

Dat aan Albert Winsemius niet eerder een biografie was gewijd, is eigenlijk bijzonder. In Nederland is hij vooral bekend als de vader van Pieter Winsemius, die het tot minister schopte. Albert, zelf zoon van een Friese kaasmaker, opereerde zijn hele leven in de schaduw; in de jaren vijftig in die van Willem Drees en de naoorlogse minister van Economische Zaken, Jan van den Brink. In de jaren zestig en zeventig in die van Lee Kuan Yew, de autocratische premier van Singapore, de speldenknopnatie aan de zuidpunt van het Maleisische schiereiland.

Samen brachten ze Singapore van de derde naar de eerste wereld. Dat daarbij de democratie of mensenrechten even opzij werden gezet, maakte Winsemius weinig uit. ‘Het boeken van succes, waarbij het doel vaak compromisloze middelen heiligt, wordt Winsemius’ handelsmerk’, schrijft Stoelinga. Winsemius adviseerde Lee om tegenstanders zoals communisten desnoods te elimineren, als die zijn beleid dwarsboomden: ‘Gooi ze in de gevangenis, zet ze het land uit of laat ze doden.’

In de schaduw

Dat hij in de schaduw opereerde, had ook te maken met zijn controversiële oorlogsverleden, waarbij hij als ambtenaar was blijven doorwerken en zelfs carrière had gemaakt. Hij kwam na de oorlog weg met een milde zuivering, omdat hij in de ogen van mensen als Jan Tinbergen (CPB-directeur) en Piet Lieftinck (minister van Financiën) onmisbaar was voor de wederopbouw. ‘Door zijn grote energie, heerszucht en intelligentie zal hij precies gedaan krijgen wat hij wil’, schreef het Nederlands Instituut voor Psychotechniek na een test.

In 1949 werd Winsemius directeur-generaal bij het ministerie van Economische Zaken. Meer dan 400 internationale industriële bedrijven, waarvan 150 Amerikaanse, verleidde hij een vestiging in Nederland te openen. Winsemius werd verantwoordelijk gemaakt voor de verdeling van de Marshallhulp. Zijn uitgangspunt was dat alle aandacht moest worden gericht op de exportindustrie. ‘Zo werd Winsemius de vader van het Botlek-gebied, de chemische industrie in Zeeland en Zuid-Limburg, de zoutindustrie van Groningen en redder van Hoogovens’, stelt Stoelinga. Concreet doel is dat Nederland in 1952 tweeënhalf maal zo veel industrieproducten moet verkopen als in 1948, zodat de dollarinkomsten in evenwicht zijn met de -uitgaven. Hij werd daarbij ook de grote pleitbezorger van de oprichting van ambachtsscholen, waarvan er in 1951 al 180 waren, een verdubbeling ten opzichte van 1939.

Gids voor Singapore

Als hij in 1960 door de Oeso, de Wereldbank en de VN wordt gevraagd zijn expertise in dienst te stellen van Singapore, is Nederland ‘het gidsland’. Het bbp van de stadsstaat per inwoner is op dat moment lager dan dat van Mexico. Tweederde van de 1,6 miljoen Singaporezen woont in hutjes met zinken golfplaten of bladerdaken. Opnieuw weet hij in het kader van de planmatige industrialisatie tientallen buitenlandse bedrijven – Amerikaanse, Japanse en ook Nederlandse (Shell, Philips) – naar Singapore te halen.

Tien jaar later kent Singapore volledige werkgelegenheid, net zoals dat in Nederland gebeurde tussen 1945 en 1955. ‘Het bestuur van Lee Kuan Yew doet denken aan de autocratie onder koningin Wilhelmina en haar eerste regeringen na 1945’, schrijft Stoelinga. Parallellen zijn ook de noeste werk- en spaarzaamheid, de handelsgeest, de grondstoffenschaarste, de sterke bevolkingsgroei, waterbouwkundige knowhow en het poldermodel. De Sociaal-Economische Raad, waarbij de overheid, werkgevers en werknemers in Nederland afspraken maken over lonen, pensioenen en omscholing, wordt ‘één op één’ getransplanteerd naar Singapore. Dat kreeg een evenknie van het poldermodel met de oprichting van de National Wages Council. Als hij later ziet dat industriële bedrijven kiezen voor goedkopere-lonenlanden zoals China en Vietnam, gidst hij Singapore in een ommezwaai van een industriële naar een diensteneconomie, met een bloeiende toeristische en financiële sector.

Mislukkingen laat Stoelinga niet ongenoemd. Zo leidde Winsemius in 1971 een commissie die adviseerde tot een samengaan van de scheepsbouwconcerns Rijn-Schelde en Verolme. Het werd een fiasco en hij zou ook gehoord worden door de parlementaire enquêtecommissie voor de RSV-affaire. Ook zijn adviezen aan dictators in Griekenland en Turkije pakten niet goed uit. En zijn lobby voor de wapenindustrie in de jaren vijftig, waarbij hij zelf multimiljonair werd, is meer dan een schoonheidsfoutje. Omdat het boek is voortgekomen uit een dissertatie krijg je niet echt vat op de privépersoon van Winsemius en zijn drijfveren. Daarnaast is de tekst vaak dor en gelardeerd met onvertaald gelaten Engelse citaten. Maar dat doet niets af aan het belang van de biografie. Het is een fascinerende beschrijving van een van de belangrijkste visionairs van de 20ste eeuw.

Frans Stoelinga: Albert Winsemius – De man die Nederland en Singapore rijk maakte. Boom; 336 pagina’s; € 29,90.