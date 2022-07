Fascinerende aanvulling op Nick Cave’s Carnage★★★☆☆

Een curiosum op vinyl in 10-inchformaat, maar ook gewoon te streamen. Dat is Seven Psalms van Nick Cave. Op kant één staan zeven gebeden, geschreven en met plechtige praatstem voorgedragen door Cave, en van broeierige synths en woordloze achtergrondvocalen voorzien door Warren Ellis. Op kant twee zijn de instrumentale versies nog eens terug te horen.

Het lijkt een soort appendix bij het album Carnage dat Cave en Ellis vorig jaar uitbrachten. De gebeden handelen over verlies, verlossing en genade. Cave, die al meer dan veertig jaar met oudtestamentische teksten flirt, zal weinig moeite hebben gehad met het bedenken van een titel als Have Mercy on Me. Het lijkt wel alsof hij in de zeven psalmen voortdurend uit eigen werk citeert, maar de teksten zijn wel degelijk nieuw, en fascineren. Even voor het slapen gaan beluisteren, zal de gemiddelde Cave-fan goed doen.

Nick Cave Seven Psalms Pop ★★★☆☆ Cave Things