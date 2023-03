‘Faraway’ heeft niet meer om het lijf dan de gemiddelde clichématige romkom ★★☆☆☆

Faraway

De Kroatisch-Turkse Zeynep (Naomi Krauss) heeft een Turkse echtgenoot die nog amper oog voor haar heeft, en een adolescente dochter die haar om onbekende redenen niet kan uitstaan. Wanneer haar man niet komt opdagen op de begrafenis van haar Kroatische moeder, neemt Zeynep een rigoureus besluit: vanuit haar woonplaats München rijdt ze met de auto spontaan naar Kroatië, waar haar moeder een huisje bezat. Op een beeldschoon eiland ontdekt ze dat het huis nog wordt bewoond door de aantrekkelijke Josip (Goran Bogdan), die iedere poging die Zeynep doet om de woning te verkopen saboteert.

Hoewel de uiterst charmante beelden van Kroatië je soms doen watertanden, heeft Faraway niet meer om het lijf dan de gemiddelde clichématige romkom die zich afspeelt in een ‘exotisch’ land (denk aan Eat pray love en Under the Tuscan Sun). Toegegeven, er is een aardige chemie tussen de twee hoofdrolspelers en het is verfrissend om drie culturen in één film terug te zien. Maar dit alles verhult niet dat het traag uitgesponnen verhaal te veel ongeloofwaardige personages en plotontwikkelingen bevat.