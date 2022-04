‘Fantastische artiest, legendarische show: Burna Boy heeft een revolutie ontketend’

Op 14 april 2022 gaf Burna Boy een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam Beeld Ben Houdijk

Hoi Robert. Hoe was het gister bij het uitverkochte concert van Burna Boy?

‘Ik kon na het concert bijna niet slapen van de adrenaline. Het was heel mooi, om veel redenen: het voelde als een heropening van de Ziggo Dome, met een uitverkochte zaal en vooral een heerlijke, gonzende sfeer. En Burna Boys muziek bleek live nog beter dan op z’n platen. Hij had een complete band met blazers en zangeressen meegenomen. Twee uur lang was iedereen aan het dansen.

‘De afgelopen tien jaar heeft zich een revolutie voltrokken in de popmuziek. Muziek uit Zuid-Amerika en Afrika, de reggeaton en afrobeats, is ontzettend groot geworden, maar ik zag het niet eerder zo goed op zo’n groot podium. Je kunt er niet bij stilzitten, er zit zo’n mooie groove in z’n muziek. Hij is geen showman die vooral met lichtshows werkt, hij loopt gewoon over dat podium, zingt weergaloos en stuurt z’n band aan. Daar heeft-ie meer dan genoeg aan.

Ik wil daarom nog eens benadrukken hoe goed zijn laatste twee platen, African Giant en Twice as Tall, zijn. Fantastische artiest, legendarische show: hij heeft echt een revolutie ontketend. Iedereen die hem nog niet kent moet dit weekend z’n muziek draaien. Begin bijvoorbeeld met het prachtige nummer Wonderful, of de megahit Ye, waar hij z’n show gisteren mee afsloot. Een complete kippenvelfinale.’

Iets heel anders: het nieuwe album van de Nederlandse band Gggolddd.

‘De musici van Gggolddd komen van oudere heavy rockbands vandaan, zoals de band The Devil’s Blood. Ze bleven alleen een beetje hangen in het het geluid van die vorige bands. Tot vorig jaar, tijdens de online editie van het beroemde Tilburgse festival Roadburn.

‘Zangeres Milena Eva zong in een livestream heel indrukwekkend over het seksuele geweld wat haar is overkomen. Het werd heel goed bekeken, ook internationaal. Ze konden eigenlijk maar één ding doen: het uitbrengen op een album, This Shame Should Not Be Mine. Het bandgeluid is er helemaal door veranderd.

‘Gggolddd heeft nu een heel eigen, aparte sound. Het is een beetje new wave, triphop – het ligt een beetje buiten de rock. Milena Eva zingt over moeilijke en pijnlijke onderwerpen. Daar heb je geen euforische gitaren bij nodig, maar moet je juist haar stem de ruimte geven. Dat hebben ze op een beklemmende, mooie en uiteindelijk bevrijdende manier gedaan. Heel indrukwekkend. Ik gun die band het allerbeste.’

Wat vond je van Merols eerste plaat?

‘Merol heeft sinds 2019 een hoop grappige singles uitgebracht, maar we hebben lang moeten wachten op haar debuutalbum. Het is een opgewekte plaat, je kunt er vrolijk op dansen en het meezingen in de kroeg met een biertje erbij. Ze zit een beetje in het studentencircuit, en daar is het ook superleuke muziek voor.

‘Toch merk je dat het wat minder diepgang heeft dan bijvoorbeeld Froukje en S10, zoals recensent Menno Pot ook schrijft in zijn recensie. Maar popmuziek is geen wedstrijd, en er staan heel leuke dingen op Troostprijs. Het nummer Laatbloeier bijvoorbeeld, daarin zingt ze: ‘Ik heb geen hits, geen echte. Geen vriend, geen echte. Ik heb wel crypto, maar hele slechte.’ Lekker ontwapenend en met een hoop zelfspot.’