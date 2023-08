Fans van Freddie Mercury kunnen hun hart ophalen in Sotheby’s, dat zijn bezittingen veilt

Kostuums van Freddie Mercury bij Sotheby’s in Londen. Na de expositie zullen zo’n 1.400 items van Mercury worden geveild. Beeld Tim P. Whitby / Getty

In 1975 was Paul Wilson bij een concert van Queen in Hammersmith Odeon. Een kleine halve eeuw later loopt de Londenaar door de villa van Freddie Mercury. Niet de echte villa, maar de door Sotheby’s nagebouwde versie, waar de 1.400 te veilen bezittingen van de popster te zien zijn in de expositie Freddie Mercury: A World of His Own. ‘Mijn lievelingsobject? Pfiew. Het is te overweldigend. De kleine dingen maken indruk, zijn loyaliteitspas van Pan Am, bijvoorbeeld.’ Wilsons vrouw Elaine herinnert zich de Adidas-gympjes van Mercury. ‘Maatje 37. Kleine voeten!’

‘No escape from reality’, luidt een van de eerste regels van Bohemian Rhapsody. Maar een toevluchtsoord had de in 1991 overleden zanger wel degelijk. Het was de Garden Lodge, zijn woning in het Londense Kensington die wel iets weghad van een museum. Bij veilinghuis Sotheby’s vormen zich lange rijen van mensen die de kans grijpen om de spullen van Mercury te aanschouwen. Na afloop van de expositie zullen ze geveild worden. De opbrengst daarvan zal, zo had de zanger bepaald in zijn testament, naar liefdadigheidsorganisaties gaan.

Over de auteur

Patrick van IJzendoorn is correspondent Groot-Brittannië en Ierland voor de Volkskrant. Hij woont sinds 2003 in Londen en schreef meerdere boeken, waaronder over de Brexit.

De veilig zal miljoenen opleveren. Alleen al de Yamaha waarop Mercury Bohemian Rhapsody componeerde, heeft een richtprijs van 3 miljoen euro. Andere topstukken zijn het satijnen kattenkostuum met engelenvleugels dat de rockgod droeg in de clip van het nummer, alsmede zijn iconische rode mantel en bijbehorende kroon. In een vitrine is het velletje uit een kladblok van vliegtuigmaatschappij British Midland te zien, waarop hij de tekst van Bohemian Rhapsody had gekrabbeld.

Het kroon-en-mantel-ensemble van Freddie Mercury, gedragen tijdens de Magic-tour van Queen in 1986. Beeld Daniel Leal / AFP

Freddie Mercury: A World of His Own is een unieke kans het privéleven van de zanger te betreden. De boekenkast leert dat hij graag thrillers van John le Carré en Stephen King las, het taalboek Deutsch Direkt getuigt ervan dat hij ook met Duits bezig was. Uit zijn Wurlitzer-jukebox, die in de keuken stond, klonken de liedjes I Walk the Line van Johnny Cash en Over the Mountain, Across the Sea van Johnny & Joe. In 1984 was Mercury bij een concert van Elton John, zo leert een toegangskaartje, en hij speelde graag Scrabble.

De platen- en boekenkast van Freddie Mercury in veilinghuis Sotheby’s. Beeld Tristan Fewings/Getty Images for

Twee interesses vallen op. De eerste kamer staat in het teken van Japan, het land waar Mercury na zijn eerste bezoek in 1975 verliefd op was geworden. Hij kocht er van alles, van theepotten tot tekeningen. Maar de hoofdrol in het woonpaleis van Mercury speelden zijn katten. Ze staan op foto’s, op schilderijen en zelfs op het gilet dat hij droeg in zijn laatste videoclip, These Are the Days of Our Lives. De verzameling zou een prachtig kattenkabinet kunnen zijn geweest, maar de zanger had anders bepaald.