Fans van Cesária Évora zullen vanaf de eerste minuut worden meegevoerd door dit intieme, bijzonder liefdevolle en goudeerlijke portret ★★★★☆

Cesária Évora

Dat ze steevast blootsvoets optrad, is wel het minst interessante wat er te vertellen valt over Cesária Évora (1941-2011), zo blijkt uit de innemende documentaire die de Portugese cineast Ana Sofia Fonseca over de legendarische Kaapverdische zangeres maakte. Hoe Évora’s unieke, pure, doorleefde en toch zijdezachte zang bij toeval werd ontdekt door muziekmanager José da Silva, bijvoorbeeld, toen hij op vakantie was in Kaapverdië en veertiger Évora zag optreden in een club: hij was het die Évora en haar vertolkingen van de morna, het Kaapverdische levenslied, eind jaren tachtig aan wereldfaam zou helpen, en hij was het ook die wist hoe de snel naar de drank grijpende Évora tot haar recht kon komen op het podium.

Hoe Évora aan het begin van haar carrière enkel kon dromen van een eigen huis, ook dat leert de documentaire, terwijl ze de opbrengst van haar eerste internationale succes weggaf aan wie het maar nodig had. Het uiteindelijk toch gebouwde huis stond altijd open voor iedereen, behalve wanneer Évora door zware depressies werd geveld. Ze leed aan een bipolaire stoornis: toen Kaapverdië in 1975 de onafhankelijkheid vierde, had Évora zich al elf jaar niet meer buiten haar woning gewaagd.

Over de auteur Kevin Toma schrijft over film in alle soorten en maten, met een speciaal oog voor filmmuziek en een passie voor horror.

Évora’s roerige levensgeschiedenis wordt soepel ingebed in een documentaire die haar hoofdpersonage zelden uit het zicht laat. Kiekjes van hedendaags Kaapverdië daargelaten, is de film opgebouwd uit het fantastische archiefmateriaal dat Fonseca tijdens haar jarenlange research verzamelde. Dat reikt van achter-de-schermenopnamen van concerten – je hoort haar zelfs als 16-jarige zingen op een schip – tot de vele homevideo’s die bij Évora thuis werden geschoten. Het zijn scènes waarin dezelfde warme ongedwongenheid doorklinkt die Évora’s zang kenmerkte, en die je bijzonder dicht bij haar wonderbaarlijke én alledaagse leven brengen.

Lovenswaardig is Fonseca’s keuze om de stroom van de archiefbeelden niet te onderbreken met beelden van pratende hoofden. Ze sprak volop met Da Silva, kleindochter Janaye en vele anderen, om die interviews uiteindelijk als voice-over in de film te verwerken. Zo wordt Évora’s aanwezigheid nooit door die van anderen verdrongen.

Wie Évora’s lijflied Sodade kan meezingen, zal vanaf de eerste minuut worden meegevoerd door dit intieme, bijzonder liefdevolle en goudeerlijke portret. De Évora-leek kan enige moeite hebben met de aanvankelijk wat ongestructureerde sprongetjes door haar carrière, maar dat lichte bezwaar staat de uiteindelijke impact niet in de weg: gegarandeerd dat er in de loop van de film heel wat nieuwe Évora-fans worden gekweekt.