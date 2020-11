Familie De Mol voelt zich bedreigd en gechanteerd door voorstel over publicatie boek en doet aangifte

Johnny de Mol. Beeld ANP Kippa

Er is aangifte gedaan van poging tot ‘afdreiging’, dat is een vorm van afpersing zonder gebruik van geweld, waarbij wordt gedreigd iemand zwart te maken.

Aanleiding is de aanstaande publicatie van een ongeautoriseerde biografie over de familie De Mol, donderdag. In een van de 111 hoofdstukken deelt de ex-vriendin van Johnny de Mol, Shima Kaes, intieme details over haar turbulente relatie met de tv-presentator, in 2014 en 2015.

Volgens dagblad De Telegraaf hebben twee juridisch adviseurs van Kaes Johnny en zijn ouders in september via een deurwaarder laten weten dat zij bereid was ‘aantoonbaar bewijsmateriaal’ aan hen over te dragen in ruil voor een financiële schikking. Ze zouden op deze wijze suggereren dat de gefortuneerde familie negatieve publiciteit kon afkopen.

‘Over onze rug wordt op een goedkope manier een boek vol roddel en achterklap onder de aandacht gebracht’, stelt Talpa-oprichter John de Mol. ‘In het geval van dreiging doen wij altijd aangifte.’

De advocaat van de familie, Peter Plasman, noemt de brief van de adviseurs in de krant ‘een doorzichtige en ranzige poging de familie De Mol geld af te troggelen’. Het inschakelen van deurwaarders ‘maakt de afdreiging des te duidelijker’, vindt hij. Plasman wilde woensdagochtend geen inhoudelijke toelichting geven op de publicatie.

De familie heeft het Openbaar Ministerie verzocht de juridisch adviseurs te vervolgen. Op afdreiging staat maximaal vier jaar celstraf. Tegen Shima Kaes is (nog) geen aangifte gedaan, omdat onduidelijk is of zij opdracht heeft gegeven tot deze werkwijze.

Het boek in kwestie, De Mol; de machtigste mediafamilie van Nederland, is geschreven door freelance journalist Mark Koster. ‘Met die brief en die deurwaarders heb ik niets te maken’, beklemtoont hij.

Koster keek woensdag met verbazing en bewondering naar de berichtgeving van De Telegraaf. ‘Dit is een klassieke truc van John de Mol, vooruit verdedigen’, zegt hij. ‘De Mol wist dat mijn boek donderdag zal verschijnen. Ik heb hem en anderen maanden de tijd gegeven om te reageren op het boek.’

‘Over die kwestie tussen zijn zoon en Shima Kaes zei hij: dat moet eruit. Ik wilde het alleen verzachten. Toen hebben ze juristen achter mij en de uitgever, Balans, aan gestuurd. Nu proberen ze, op de valreep, via de krant een eigen draai aan het nieuws te geven.’

Koster: ‘Ergens vind ik het ook wel knap hoe ze dit doen. Dat ze dit via De Telegraaf naar buiten brengen, verbaast me dan weer niet. Die krant is het druiprek van de familie.’