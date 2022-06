Falling for Figaro is een best plezierig maar meestal nogal obligaat feelgoodverhaal ★★☆☆☆

Falling for Figaro

Aan luxeproblemen geen gebrek in Falling for Figaro, een romantische komedie over een jonge vrouw die een promotie in de financiële wereld afslaat en haar vreselijk aardige verloofde in de steek laat om een oude droom na te jagen. Millie (Danielle Macdonald) wil operazangeres worden. Ze vertrekt uit Londen om ergens in de Schotse hooglanden dure zanglessen te gaan volgen bij een verzuurde operadiva (Joanna Lumley).

Dat zelfs een zeer getalenteerd amateurzanger zich na een paar maanden les niet zomaar voor een prestigieus operatoernooi kwalificeert, is maar een van de vele feiten waar de film volledig aan voorbijgaat. Falling for Figaro vraagt de kijker alle gezond verstand in te leveren, in ruil voor een soms best plezierig, vaker frustrerend obligaat feelgoodverhaal over het ‘volgen van je hart’. Triest ook, voor die verloofde.