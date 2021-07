‘Fake me hard’ is gemaakt voor de sterke maag en het tomeloze geloof in de vooruitgang ★★★★☆

De grote expositie in AVL Mundo gaat over kunstmatige intelligentie, big data, manipulatie en collectief gezichtsbedrog.

U kent de ergernis wel. Heeft u net via de computer naar een idyllisch hotel gezocht, de juiste ebike gespot of een frivool kloffie voor de vakantie aangeschaft, blijven ‘ze’ u nog wekenlang bestoken met andere aanbiedingen van vergelijkbare hotels, elektrische fietsen en kekke kledingstukken. Het is stalkgedrag waar u niet om heeft gevraagd en waarvoor u niemand ter verantwoording kan roepen, omdat het wordt gegenereerd door onpersoonlijke algoritmes. Algoritmes die uw ogenschijnlijk grillig klikgedrag op internet omzetten in voorspelbaar gedrag en een dwingend profiel. Angstaanjagend - en zeer profijtelijk voor bedrijven.

Voor wie door de jaren heen de thematentoonstellingen heeft gevolgd die Ine Gevers, veelal met anderen, heeft samengesteld (zoals Ik + De Ander, Niet Normaal, Ja Natuurlijk en Robot Love) begrijpt dat zo’n ontwikkeling voor haar een inkopper was. Om met een expositie aandacht te vragen voor actuele maatschappelijke issues en de implicaties daarvan voor De Mensheid.

En dus stikt het op de tentoonstelling Fake Me Hard, in het vrijbuitersonderkomen van Atelier Van Lieshout in het Rotterdamse Merwe-Vierhavengebied, van kunstwerken die niet zozeer om artistieke redenen, maar door digitalisering zijn ontstaan; door onzichtbare maar des dwingendere technologie, door big data die tot ieders computer doordringen, door opkomend visueel geweld dat artificiële intelligentie, data-extractie en nepnieuws heet.

Het beeld dat in oude fabriekspanden en opslagplaatsen van AVL Mundo aan de Keileweg wordt opgeroepen, is er een van manipulatie en collectief gezichtsbedrog. Met als onderliggende boodschap dat u in de gaten wordt gehouden, u uw ogen niet meer kan geloven en u scherp van geest en alert moet blijven omdat, zoals de samenstellers Ine Gevers en Kees de Groot gelijk al bij het begin van de expositie waarschuwen, ‘algoritmen beslissen wat we zien (…) en denken’.

Wat er concreet van dat alles nu in Rotterdam te zien is?

Om maar wat te noemen: een wandvullende videoanimatie die het dolgedraaide digitaliseerde pakjesverkeer à la bol.com verbeeldt. Tv-beelden met pratende hoofden die in de verste verte niets met Poetin of Trump van doen hebben, maar toch zaadjes van twijfel planten. Gezichtsherkennings-software die je gezicht screent en via een databank aan een deepfake gelijkenis koppelt; in het geval van uw verslaggever: het gezicht van ene Joeri van Hoof, 21 jaar, gescheiden, biseksueel, houdt van oesters en, hoewel inmiddels gestorven aan diabetes, ‘nog niet’ crimineel.

De wereld die Gevers en De Groot en de meeste van de meer dan veertig kunstenaars ons voorschotelen, wil inzicht geven in hoe de tentakels van de digitale manipulatie aan alle kanten ons wereldbeeld bepalen, als een octopus. Inzicht dat noodzakelijk is om ons te ‘wapenen’, zoals het samenstellend duo schrijft, om het gevoel te krijgen dat het nog niet te laat is en de angst voor algoritmen bestreden kan worden. Want de technologie mag ons in zijn macht hebben, kennis ervan kan ook als tegengif werken. En dus overladen de samenstellers ons met beelden en informatie hoe deze parallelle wereld is ontstaan, en wat het mechanisme erachter is.

Veel gelukkiger word je er niet van.

De technologische overmacht maakt je als individu steeds minusculer. Neem de film Blue Orchids van Johan Grimonprez. De Belg geeft aan de hand van een paar geïnterviewde kenners inzicht in de internationale wapenhandel waarin, volgens een van hen, men steeds op zoek is naar nieuwe oorlogen als een afzetgebied, waarin politici puppets zijn van een miljardenindustrie, en waarin slechts twee zaken van belang zijn: macht & geld. En, o ja, een derde, seks.

Ondertussen waan je je al lopend in het voorgeborchte van de hel. Door de duistere metershoge hallen van AVL Mundo waarin naast het tentoongestelde werk ook het in paars uitgelichte en met plastic ingepakte oeuvre van Joep van Lieshout opdoemt, even beklemmend als de uitgestalde geraamtes in de Capucijner knekelkerkers onder Palermo. De toegevoegde gloomy ‘diorama’s’ van de Rotterdamse kunstenaar, met paspop-taferelen uit WOI, maakt het geheel niet bepaald optimistischer.

Fake Me Hard is gemaakt voor de sterke maag en het tomeloze geloof in de vooruitgang. Wie dat beide niet bezit, is reddeloos verloren. In die zin is deze themaexpositie, in vergelijking met de eerdere die Gevers samenstelde, aan de deprimerende kant. Of moet je zeggen: realistisch?

AVL Mundo, Rotterdam. T/m 15 augustus.