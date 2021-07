F9, deel 9 in de Fast & Furious-reeks, gaat over het belang van familie. Mét waanzinnige autostunts ★★★☆☆

Nathalie Emmanuel en Vin Diesel in F9.

Het is een van de plezierigste zekerheden van het filmkijkersleven: elke nieuw deel van The Fast and the Furious, bevat een of meerdere scènes die het voorgaande met de volste overtuiging overtreffen. De blockbusterreeks is in de loop der jaren getransformeerd van relatief eenvoudige autoracefranchise tot zinsbegoochelend überspektakel met soapelementen.

Raken de charismatische ex-crimineel annex straatracer Dominic Toretto (Vin Diesel) en consorten in deel 6 (2013) nog redelijk bescheiden verwikkeld in een achtervolging met een tank, deel 7 (2015) bevat een scène waarin een kersvers gestolen sportwagen op honderden meters hoogte van de ene naar de andere wolkenkrabber duikt. En de apotheose van deel 8 (2017) speelt zich af op een ijsvlakte, waar raceauto’s, trucks met raketwerpers en een nucleaire onderzeeër een balletvoorstelling opvoeren van verwrongen staal en explosies.

Even schrikken dus, nu uit een achter-de-schermen-filmpje bij deel 9 blijkt dat een aantal van de meest buitenissige scènes met échte auto’s is gefilmd. Met respect voor geldende natuurwetten. Ouderwets, analoog. Zonder een overdaad aan computereffecten. Oók het moment waarop een magneettruck door Edinburgh raast en een auto dwars door een winkel naar binnen trekt – aan het 4 seconden durende shot werd naar verluidt 8 maanden gewerkt.

Is Fast & Furious 9 de aflevering die de reeks min of meer terug op aarde moet brengen? Zoals de naar Star Wars knipogende sciencefiction-Bondfilm Moonraker ooit werd opgevolgd door de veel kalmere spionagethriller For Your Eyes Only?

Ja en nee. Rode draad in F9, zoals de film volgens de uitstekende officiële afkorting heet, is een in 1989 ontstane vete tussen Dominic en zijn broer Jakob (John Cena), die mogelijk een kwaadaardige rol speelde in aanloop naar het fatale raceongeluk van hun vader. Een handvol flashbacks reflecteert op de jongere jaren van Dominic en maakt het voor de scenarioschrijvers eenvoudig om hun grootste stokpaardje volledig uit te buiten: het onontkoombare en allesoverstijgende belang van familie.

Daar staat, gelukkig, ook ditmaal een handvol scènes tegenover met niet eerder vertoonde gekte. ‘Gas geven en bidden’, klinkt een welgemeend advies wanneer ergens in het begin van F9 de minimale snelheid wordt berekend waarop min of meer schadevrij door een mijnenveld kan worden geracet. En dan moet die ene, elk voorgaand deel overtreffende scène nog beginnen: iets met een raketaangedreven Pontiac Fiero in het heelal.

F9 Actie ★★★☆☆ Regie Justin Lin Met Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Charlize Theron, Helen Mirren, Tyrese Gibson 143 min., in 131 zalen