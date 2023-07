‘Fædre & mødre’ is ‘De luizenmoeder’ op zijn Deens, maar dan wel in een opmerkelijk tandeloze variant ★★☆☆☆

Still uit ‘Fædre & Mødre’.

Piv en Ulrik verhuizen hun dochter Hannah in deze poging tot satire voor de vierde keer naar een nieuwe school. En ze vallen direct in de voorbereiding van het schoolkamp, dat hier traditioneel door de ouders wordt georganiseerd. Nog voor het kamp aanvangt worden de eerste ouderallianties gesmeed (heel hard lachen om een niet per se goede grap) of juist steken uitgedeeld (waarom wisselt jullie kind zo vaak van school, is er iets wat we moeten weten?). Dáár is Fædre & mødre best geestig.

Ouders blijven kinderen en zijn daarin stierlijk vervelend, lijkt het punt van de makers, maar de film blijkt vooral een suf allegaartje over de status quo van de westerse, zelfvoldane volwassene, met weinig scherp commentaar op emotioneel ontoereikende mannen, tuttig geruzie over een te griezelige speurtocht en een mislukt-ordinair zuipfestijn bij het kampvuur.

Fædre & mødre is De luizenmoeder of Nieuw zeer op zijn Deens, maar dan wel in een opmerkelijk tandeloze variant.

Fædre & mødre Komedie ★★☆☆☆ Regie Paprika Steen Met Katrine Greis-Rosenthal, Jacob Lohmann, Nikolaj Lie Kaas, Lisa Kongsli 97 min., in 41 zalen.