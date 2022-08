Extreemrechts, dát is pas onfatsoenlijk. Daarmee vergeleken hoeven wij ons totaal niet te schamen

De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is. Ditmaal: we mogen extreemrechts wel dankbaar zijn.

Niemand in mijn omgeving zegt de situatie in Ter Apel acceptabel te vinden. Niemand op het terras van café Hesp aan de Amstel gisteren, niemand een dag eerder op de Parade in Amsterdam, en niemand tijdens het verjaardagsfeestje in Oud-West. Of mijn kennissenkring het ook daadwerkelijk onacceptabel vindt, weet ik eigenlijk niet. Tijdens die borrels hebben we de kwestie nou ook weer niet zo expliciet besproken.

Wat we wel bespraken, waren de racistische leuzen van zogenaamd bezorgde burgers in Albergen. En dat mensen met trekkers, Nederlandse vlaggetjes en uiltjes in hun gebruikersnaam online de meest afschuwelijke dingen over asielzoekers typen. En hoe extreemrechtse politici steeds fascistischer worden in hun aanwakkeren van vreemdelingenhaat. Dat keuren wij allemaal af.

‘Wat je ook van de situatie vindt’, zeggen we dan, ‘we hebben het hier wel nog steeds over ménsen.’ Wij zouden zelf nooit zo over mensen praten, wij zijn fatsoenlijk. We hebben fatsoenlijke vrienden en stemmen op fatsoenlijke partijen. Fatsoenlijke partijen die deze situatie ‘verschrikkelijk’ zeggen te vinden. Fatsoenlijke politici die ‘zo snel mogelijk’ een ‘constructieve oplossing’ willen voor deze ‘schrijnende situatie.’

Maar als onze fatsoenlijke bestuurders het hadden gewild, had iedereen in Ter Apel al lang in een bed geslapen. Dat is echt niet zo moeilijk. Maar ze vinden het niet belangrijk genoeg of erger: het komt ze politiek gezien wel goed uit. Dus sliepen de afgelopen week honderden mensen buiten. Daar zouden we ons kapot voor kunnen schamen, maar dat doen we niet. Onze volksvertegenwoordigers zeggen het immers ook hartstikke erg te vinden, net als wij. Extreemrechts, dát is pas onfatsoenlijk. Vergeleken met hen hoeven wij ons totaal niet te schamen. Het maakt onze borrels een stuk minder ongemakkelijk, want die anderen: die zijn pas erg.