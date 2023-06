‘Extraction 2’ heeft een hoog ‘dit slaat eigenlijk nergens op’-gehalte ★★☆☆☆

Chris Hemsworth in ‘Extraction 2’.

Er vallen honderden doden in Extraction 2, een actiefilm waarin de eenzame held Tyler Rake (Chris Hemsworth) over een bijna onbeperkt wapenarsenaal beschikt. Daarmee schiet hij ook goed raak, terwijl zijn tegenstanders dat bijna nooit doen – waardoor Rake zelfs buiten schot blijft als hij achter een ladder schuilt. Ondertussen haalt hij de een na de andere helikopter uit de lucht. Het scenario van Joe Russo (samen met zijn broer Anthony ook bekend van Avengers: Infinity War en Endgame) heeft een hoog ‘dit slaat eigenlijk nergens op’-gehalte.

Niet te veel over nadenken dus, dan is het vervolg op de Netflixproductie Extraction (2020) weer een redelijk te genieten actiefilm, met opnieuw een hoge dosering geweld en broeierige spanning.

Regisseur Sam Hargrave geeft de film nog meer dan het eerste deel een game-esthetiek, met Hemsworth als kundige shooter die is gespecialiseerd in ‘extracties’: het verwijderen van slachtoffers uit levensgevaarlijke kidnapsituaties. Het toneel is dit keer Georgië, de daders zijn – ach, het doet er ook niet toe. Rake klaart hoe dan ook de klus.