Expositie oorlogsposters is een accurate weergave van de stemming in Oekraïne

Boris Grokh, 'Russian warship – go fuck yourself!'

Aan een kustlijn steekt een soldaat zijn middelvinger op naar een marineschip. De tekening verwijst naar het ‘go fuck yourself’ waarmee de Oekraïense soldaten een jaar geleden op het Slangeneiland antwoordden op het Russische ultimatum om te capituleren. ‘Heel Oekraïne kent deze poster. Er is zelfs een postzegel van gemaakt, mensen stonden ervoor in de rij’, zegt Daria Lisenko (30). Ze is curator van de expositie Ukraine. People. Courage. Posters in Design Museum Dedel in Den Haag.

Dat deze poster het dragende beeld zou worden van deze expositie over recente oorlogsposters uit haar thuisland, lag dus voor de hand, aldus Lisenko. ‘Dit beeld is uitgegroeid tot een nieuw nationaal symbool. Het verbeeldt onze onverzettelijkheid. Het verbindt en geeft moed. Posters als deze zijn een belangrijke cultuuruiting’, aldus de kunsthistoricus. Voor de oorlog was ze hoofd pr van het National Museum in Kyiv.

Maksym Palenko, 'The End'.

Ze selecteerde 48 posters van twaalf grafisch ontwerpers, kunstenaars, reclamemakers en illustratoren. ‘We wilden niet alleen bekende posters en makers. De expositie moet een visueel en chronologisch verslag van de oorlog zijn’, licht Lisenko toe. Wijzend op een poster waarop Poetins hoofd in een plas bloed in de vorm van Oekraïne ligt: ‘Deze is gemaakt op de dag van de invasie.’ Naast het hoofd ligt een revolver, alsof Poetin zichzelf door het hoofd heeft geschoten. De boodschap: de inval is politieke zelfmoord. ‘Een soldaat grijpt naar zijn wapen, deze kunstenaar greep naar zijn pen.’

Ook de laatste poster van de expositie lag voor de hand. In een exploderende adelaar is Poetin afgebeeld als een duivelshoofd. ‘The End’ staat eronder. ‘Ooit is deze oorlog afgelopen. Deze posters zullen dan het historisch bewijsmateriaal zijn.’ Alle posters worden in een oplage van honderd stuks voor 100 euro verkocht in de museumwinkel. ‘We hopen dat de tentoonstelling gaat reizen. Daarvoor hoeven andere musea alleen maar de 48 posters te kopen.’ Van de opbrengsten gaat 65 procent naar Healthcare4Ukrain Foundation, 15 procent naar de makers, 20 procent naar het museum.

Yulia Tveritina

De oorlogsposters zijn ook een manier om het Oekraïense culturele erfgoed te bewaren. Veel afbeeldingen zitten vol historische verwijzingen. ‘Dit is het gezicht van Taras Sjevtsjenko, onze bekendste dichter uit de 19de eeuw’, wijst de curator bij een afbeelding van een bebaarde man met droeve oogopslag. Hij draagt een Oekraïens uniform met geel-blauwe vlag op de mouw. ‘Iedereen in Oekraïne zal hem meteen herkennen.’ De achterliggende boodschap: ‘Wij laten onze cultuur niet uitwissen.’

De expositie is aangevuld met een twintigtal Oekraïense filmposters uit de jaren twintig van de vorige eeuw uit de collectie van het museum. ‘Deze experimentele ontwerpen voor films uit Amerika en Frankrijk behoorden tot de internationale avant-garde. Oekraïne was ook toen een naar buiten gerichte en open samenleving, totdat deze culturele voorhoede tijdens de stalinistische zuiveringen werden opgepakt en gedeporteerd. Het is dus niet de eerste keer dat Rusland ons wil vernietigen.’

De stilistische verschillen tussen de posters zijn groot. Een affiche van een blonde vrouw waarboven in zwierige letters ‘Lady Gaaga’ staat geschreven, oogt als een psychedelische muziekposter uit de jaren zestig. ‘Het Internationaal Strafhof zit hier in Den Haag, dat in het Oekraïens klinkt als ‘gaaga’.’ Er zijn ook posters die ogen als een meme, de plaatjes die zich door hun heldere boodschap razendsnel verspreiden over het internet. Een oorlogsschip, met de toren van het Kremlin als brug, dat verdwijnt in een plas van bloed: een ondubbelzinnige verwijzing naar het Russische vlaggeschip Moskva, dat vorig jaar tot zinken werd gebracht.

Nikita Titov, 'Russian warship – go fuck yourself!'

Andere posters hebben een uitgesproken boodschap voor de huidige politiek, zoals een Europese vlag in het blauw-geel van Oekraïne, die opzichtig als schild tegen Rusland fungeert. Toch is van propaganda geen sprake, meent Lisenko. ‘Er zit geen enkele staatsbemoeienis achter. Deze posters zijn gemaakt op eigen initiatief door de kunstenaars en worden door de burgers zelf verspreid.’ Vooral sociale media zijn een belangrijk medium, al circuleren de ontwerpen ook op T-shirts, koffiemokken en sporadisch als muurschilderingen. ‘Ze zijn een accurate weergave van de volksstemming in Oekraïne.’

Het aangrijpendst zijn de posters die het alledaagse leed verbeelden. Van kinderen die tussen verwoeste gebouwen spelen, of een afscheid bij een treinraam. Ook daarin schuilt volgens Lisenko de kracht. ‘Ze vertellen de verhalen waarvoor woorden tekortschieten.’

Ukraine. People. Courage. Posters. Design Museum Dedel, Den Haag, t/m 21/5.