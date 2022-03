Expositie in Rijksmuseum voor Oudheden toont dat keizer Domitianus misschien niet zo slecht was als hij lijkt

God op aarde: Keizer Domitianus in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Beeld Rijksmuseum van Oudheden

Eigenlijk werd keizer Domitianus (51-96 na Christus) twee keer vermoord. En nee, we hebben hier niet te maken met een of andere zeldzame zombiekeizer, wiens dode lichaam door een toverspreuk tot leven werd gewekt om vervolgens à la the walking dead andermaal te worden omgelegd. De tweede moord op Titus Flavius Caesar Domitianus Augustus, zoals Domitianus voluit heette, was niet lijfelijk, maar symbolisch. Eerst ging de keizers lichaam eraan, toen zijn reputatie.

De fysieke moord was gruwelijk. Op de ochtend van de 18de september 96 werd de 45-jarige keizer in de slaapvertrekken van zijn paleis op de Palatijnse heuvel, een van de zeven heuvelen van Rome, met messen om het leven gebracht. Zijn moordenaars waren zijn vertrouwelingen. Zijn vrienden, zijn personeel, zijn soldaten, alsook Domitianus’ aanstaande opvolger, de oude senator Nerva, zaten in het complot. Zeven maal zouden ze Domitianus hebben gestoken. Ciske de Rat was er niks bij. Ziet u het voor zich, de keizers verbaasde gezicht toen het ijzer zijn lichaam binnendrong, zijn in de lucht maaiende armen? Goed, stel u dan nu voor hoe in zijn familiegraf zijn voedster zijn as vermengde met die van zijn eerder gestorven vrouw.

De tweede moord, de karaktermoord, had toen al plaatsgehad. Domitianus’ lijk was amper afgekoeld of de senaat verklaarde de nagedachtenis aan hem nietig. Deze damnatio memoriae kwam erop neer dat alle verwijzingen naar Domitianus uit de openbare ruimte werden verwijderd. Standbeelden van zijn persoon werden omver getrokken of omgesmolten, inscripties met zijn naam weggekrast. De politicus Plinius de Jongere was getuige van deze beeldenstorm, en verhaalt er in zijn lofrede op de latere keizer Trajanus (98-117) verlekkerd over. ‘Wij genoten ervan die koppen met hun hooghartige gelaatsuitdrukking tegen de grond te smijten, er met het zwaard op los te slaan of met bijlen op in te hakken, alsof iedere slag bloed en pijn teweegbracht.’

Die Domitianus, kan men uit dergelijke beschrijvingen enkel concluderen, was bij op z’n minst een deel van de Romeinse bevolking niet erg populair. Zijn lot, daar liet dat deel geen traan om.

Wie contemporaine auteurs leest kan zich er iets bij voorstellen. Domitianus, die heerste van 81 tot 96 en die na zijn vader, Vespasianus, en zijn broer, Titus, de derde heerser vormde uit de illustere Flavische dynastie, was een man die je makkelijk zou kunnen haten. Hij zou wreed, onberekenbaar en paranoïde zijn geweest. Hij zou de gangen van zijn paleis hebben laten bekleden met spiegels, zodat hij kon zien wat er achter zijn rug gebeurde. Hij zou een incestueuze relatie hebben gehad met zijn nichtje – slechts een van zijn perversies. Hij zou zijn politieke vijanden zonder proces hebben laten executeren, en promiscue vrouwen, waaronder een van de Vestaalse maagden, levend hebben laten begraven. Zou je een aflevering van Ranking the keizers maken, en vragen opwerpen als: ‘Wie zal het snelst zijn politieke tegenstanders tijdens een keizerlijk dinertje naast een grafsteen met zijn naam erop plaats laten nemen?’ of: ‘Wie zal het eerst door zijn naasten worden afgeslacht?’ dan zou Domitianus standaard bovenaan eindigen (met Nero en Caligula als geijkte mededingers). Het Rijksmuseum van Oudheden wijdt nu een expositie aan deze Domitianus.

Blik in de tentoonstellingszalen van God op aarde: keizer Domitianus.

De tentoonstelling, die is samengesteld door gastconservatoren Nathalie de Haan, universitair docent oude geschiedenis aan de Radboud Universiteit en Eric Moormann, emeritus hoogleraar klassieke archeologie aan diezelfde universiteit, is het soort project waaraan corona een eind leek te maken: internationaal, duur. Maar kosten noch moeite zijn gespaard om de keizer en zijn tijd naar Leiden te brengen. Men treft er spectaculaire bruiklenen afkomstig uit buitenlandse musea, waaronder authentieke wandschilderingen uit Pompeï uit het Museo Archeologico in Napels en vrouwenbustes (met moeilijke Flavische kapsels) uit het Louvre. Veel van die stukken hebben sinds de oudheid (of op z’n minst sinds lange tijd) niet meer in elkaars nabijheid verkeerd en het is geweldig om ze hier, goed uitgelicht en toegelicht, bijeen te zien. Waarmee niet gezegd is dat de tentoonstelling uitblinkt in toegankelijkheid; ikzelf kwam er nooit helemaal lekker in. Het heeft misschien te maken met de inrichting van de presentatie, die aan de volle kant is, en waarin hoofd- en zijlijnen niet altijd goed van elkaar zijn te onderscheiden. Het heeft, denk ik, er zeker ook mee van doen dat er in Leiden van de naamgever van de expositie tamelijk weinig echt beklijvende beelden en artefacten zijn te zien. Te midden van alle uitweidingen en terzijdes houdt de man om wie het allemaal draait daardoor iets vreemd schetsmatigs. Je leert hem kennen, en toch ook weer niet echt.

Bronzen buste van keizer Domitianus, in 1891 op de bodem van de rivier de Tiber in Rome teruggevonden. Beeld Ny Carlsberg Glyptotek, Kopenhagen

Onvermijdelijk, wellicht. Het overgeleverde beeld van Domitianus is diffuus. De bronnen over zijn persoon zijn conflicterend en sterk gekleurd door de posities en belangen van de auteurs bovendien. Enerzijds zijn er de lofzangen op zijn kwaliteiten door hofdichters als Statius en Martialis. Die stonden op de keizerlijke loonlijst, en zijn dus amper serieus te nemen. Anderzijds zijn er de afrekeningen van senators en ridders als Tacitus en Suetonius. Zij maakten deel uit van de klasse die door Domitianus voortdurend zou zijn gemarteld en veroordeeld en hadden er daarom groot belang bij zijn carrière zo negatief mogelijk weer te geven. Door Domitianus consequent af te schilderen als een ‘slechte’ keizer, stelden zij een voorbeeld voor toekomstige keizers – een voorbeeld van hoe het níet moest. De tentoonstellingsconservatoren nemen dergelijke propaganda niet voor waar aan, maar maken zowel de vleierij als de kwaadspraak, en de achterliggende machinaties, juist tot onderdeel van de expositie. Zij houden Domitianus’ ‘slechte’ reputatie kritisch tegen het licht.

Blik in de tentoonstellingszalen van God op aarde: Keizer Domitianus.

Overigens zijn de begrippen ‘slecht’ en ‘goed’ hier betrekkelijk. Ook ‘goede’ keizers waren naar hedendaagse maatstaven slecht. Ook zij waren alleenheersers die er geen been in zagen hun tegenstanders uit de weg te ruimen, en voor wie expansie van het rijk (en de bezetting van door anderen bewoonde gebieden) een vast punt vormde op hun keizerlijke to-dolijst. Niemand zou zulke heersers nu nog ‘goed’ noemen – niemand, behalve wellicht een niet nader te noemen Russische president (tsaar is ten slotte afgeleid van Caesar). Maar van deze slechte goede keizers zou de slechte slechte keizer Domitianus zich hebben onderscheiden door zijn ongekende wreedheid.

Men zou het aan hem hebben kunnen zien. Suetonius en andere vijanden benadrukten dat Domitianus’ onaangename karakter werd weerspiegeld door zijn onaantrekkelijke voorkomen. Dat laatste wordt bevestigd door de sculpturen die van hem resten: een schone jongeling tonen ze bepaald niet. Zelfs in zijn prime had Domitianus een wat pafferig hoofd, waarop de dunne haren naar voren waren gekamd om zijn kaalheid, waaronder hij zeer leed, te camoufleren. Verder had hij volgens Suetonius ongewoon dunne benen, al neigt dat alweer naar fake news.

Over zijn jeugd is evenmin veel met zekerheid te zeggen. We weten dat zijn familie niet afkomstig was uit Rome, maar uit het Sabijnse bergland op de grens met Umbrië. Zij behoorden zeker niet tot het establishment. Integendeel: voor hij het tot keizer schopte was Vespasianus, Domitianus’ vader, een eenvoudige veehandelaar. Deze vader raakte in Domitianus’ jeugd al snel uit beeld. Het was zijn oom die de jonge Domitianus opvoedde. De toekomstige keizer was een vereenzaamde jongen met een grote controledwang. Een jongeman die altijd de tweede viool speelde bovendien. Niet Domitianus, maar zijn broer, Titus, gold immers als zijn vaders oogappel en gedoodverfde opvolger. Het lijkt iets in Domitianus te hebben aangewakkerd. Ambitie. Ondernemingszin.

Spiegel met beeltenis van keizer Domitianus. Beeld Badisches Landesmuseum, Karlsruhe

Wanneer het ging om grootscheepse bouwprojecten legden weinig keizers zo’n ongebreidelde dadendrang aan de dag als Domitianus. Na de brand van 80 liet de keizer Rome, zoals zijn hofdichter Martialis schreef, ‘als een feniks uit zijn as herrijzen’. Tijdens zijn regering werden talloze oude gebouwen gerestaureerd, zoals de tempel voor Jupiter Optimus Maximus op het Capitool, en en vele nieuwe gerealiseerd, waaronder Domitianus’ paleis op het Palatijn, de markten van Trajanus, en een atletiekstadion in langwerpige Griekse stijl. Dat stadion bevond zich op de plek die we nu kennen als Piazza Navona. De contouren ervan zijn nog altijd terug te zien in het huidige plein.

Het Colosseum in Rome werd tijdens de regeerperiode van Domitianus voltooid. Beeld Servaas Neijens

Het beroemdste bouwproject waarvoor Domitianus (deels) tekende was het Amphitheatrum Flavium, thans bekend als het Colosseum. Domitianus was niet de initiator van de imposante, aan 75 duizend toeschouwers plaats biedende arena, maar hij tekende wel voor de voltooiing ervan. Het was onder Domitianus dat de bovenste ring werd gerealiseerd, alsook het gangenstelsel eronder, de gevangenissen en de liftsystemen waarmee gladiatoren en dieren naar de arena werden geloodst. Herinnert u zich de scène in Gladiator waarin Russell Crowe vecht tegen een reus terwijl er om hem heen tijgers uit de grond komen? Nou, dat mechaniek was een innovatie die onder Domitianus’ bewind werd bedacht. Ook liet de keizer zeeslagen, nachtelijke gladiatorengevechten en 5-jaarlijkse festivals invoeren. Qua ‘spelen’ zat het in Domitianus’ tijd wel goed.

Qua brood ook, trouwens. Onder Domitianus’ bewind kende het Romeinse rijk een periode van relatieve vrede en voorspoed. Domitianus garandeerde een permanente aanvoer van voedsel naar het centrum van het rijk en behaalde aan de randen allerlei militaire succesjes. Wie met onpartijdig oog naar zijn loopbaan kijkt, kan moeilijk zeggen dat hij als strateeg of bestuurder door de mand viel. Waarom ging hij dan toch de boeken in als zowat de slechtste keizer ooit?

Het had waarschijnlijk vooral te maken met Domitianus’ relatie met de senaat. Die was uitgesproken beroerd. Sinds Augustus waren keizers feitelijk alleenheersers geweest, alleen waren de meesten slim genoeg om de illusie in stand te houden dat de Republiek voortleefde. Domitianus had aan dergelijke plichtplegingen geen boodschap. Hij presenteerde zich niet als meerdere onder gelijken, maar als ‘Heer en God’. Deze hoogmoed werd hem fataal. Het jaar 89 was het kantelmoment. Toen vond er in het noordelijke deel van het rijk een opstand plaats. De coup werd in een mum van tijd de kop ingedrukt door de lokale gouverneurs, maar het zaadje van Domitianus’ paranoia was geplant. Vanaf toen zou hij in permanente angst hebben geleefd om zijn macht kwijt te raken. Het grote kaltstellen van potentieel gevaarlijke elementen (zoals Domitianus’ achterneef Titus Flavius Sabinus) zou daarmee zijn aangevangen, wat de haat tegen de keizer zou hebben gevoed, wiens bloeddorst daardoor weer toenam, tot zijn hofhouding het welletjes vond en hem vermoordde. In de eeuwen erna bogen de senatoren zijn vermeende kwaliteiten om tot gebreken. De man die ernaar had gestreefd een Augustus te worden, veranderde postuum in een Nero.

Oorspronkelijk beeld van keizer Nero, omgewerkt tot Domitianus, ca. 65 na Chr. De christelijke schrijver Tertullianus noemde Domitianus later een ‘tweederangs Nero’. Beeld Collectie: München, Glyptothek

Hoe waarheidsgetrouw dat beeld was, valt niet meer te achterhalen. Zeker is dat het beklijfde. Louis Couperus laat de vermaledijde keizer in zijn roman De komedianten bijvoorbeeld als volgt een cameo maken: ‘Domitianus, langzaam, trad verder de loge in. Hij had een schuw nijdigen blik als of hij bang en boos te gelijker tijd was; bijziende, knepen zijn oogen dicht. […] Hij was in zich gek van angst, achterdocht, twijfel, berouw.’ Beeldend, zeker, maar niet per definitie accuraat.

God op aarde: Keizer Domitianus, Rijksmuseum van Oudheden, Leiden, t/m: 22 mei. God op aarde: Keizer Domitianus, Nathalie de Haan en Eric Moormann, Sidestons press, pp. 144, €19,95.