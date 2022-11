Ex-Supertramplid John Helliwell maakt fraai jazzalbum met drie Nederlanders ★★★☆☆

De Britse tenorsaxofonist John Helliwell speelde jaren in de rockband Supertramp, voordat hij zich aan jazzmuziek waagde. Mooi hoe hij nu de samenwerking aangaat met de Nederlandse contrabassist Jasper Somsen: samen zetten ze met Hans Vroomans (piano) en Marcel Serierse (drums) een aangenaam warm geluid neer op het album Don’t Ever Leave Me.

Helliwells toon is diep en hij blaast graag lange noten in een tempo dat door de band meestal laag wordt gehouden. De drie Supertramp-composities behoren niet tot hun beroemdste werk en worden door het kwartet gemakkelijk eigen gemaakt. Het mooist zijn de ballads zoals Arise van Lynn Arriale en de van Keith Jarrett geleende klassieker Don’t Ever Leave Me, dat in drie versies terugkeert. Vooral de soloversie van Somsen is knap gespeeld.

Het tempo mag af en toe wel een beetje omhoog, zoals halverwege het album in Helliwells eigen bop-exercitie Hop Sax. Maar het is een mooi verzorgd, melancholiek album. Al klinkt de wat olijke klarinet in slotstuk Blue is Central toch minder dwingend dan de tenorsax die Helliwell meestal speelt.

John Helliwell, Jasper Somsen, Hans Vroomans & Marcel Serierse Don't Ever Leave Me Jazz ★★★☆☆ Challengexa