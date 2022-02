Ewoud Kieft schetst een veelzijdig beeld van Concerto, de platenzaak waar iedereen kwam ★★★★☆

Ewoud Kieft Beeld Stephan Vanfleteren

Wat maakt een winkel ‘essentieel’? Tijdens lockdowns bleven slijterijen open en gingen boekhandels dicht, tot grote verontwaardiging van idealisten die boekwinkels (terecht) een grote meerwaarde voor de mentale gezondheid toedichten. Met Concerto van Ewoud Kieft is daar nu een overtuigend pleidooi voor het essentiële karakter van tenminste één platenzaak aan toegevoegd: het legendarische Concerto in Amsterdam, de uitpuilende winkel die al ruim 65 jaar toevluchtsoord is voor een brede waaier aan muziekliefhebbers.

De historicus en muzikant Kieft brak door met non-fictieboeken over Mein Kampf en de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog, en schreef recentelijk de dystopische roman De onvolmaakten. In Concerto verbindt hij zijn persoonlijke ervaringen als voormalig medewerker aan portretten van collega’s en vaste klanten, geeft hij en passant een opfriscursus in de geschiedenis van naoorlogs Amsterdam en weet hij de ontwikkeling van Concerto met stilistische gave te verbinden aan die van de pop, jazz en rock.

Met een uitgebreide tweedehandsafdeling werd Concerto beroemd, maar die kwam eigenlijk noodgedwongen tot stand. Nadat ondernemer en gesjeesd jazzpianist Gijs Molenaar in 1955 de Utrechtsestraat 60 had betrokken, werd zijn aanvraag bij de Nederlandse Vereniging van Grammofoonplaten Detailhandelaren afgewezen. Zonder toestemming van dit kartel kon er geen plaat geïmporteerd worden.

Molenaar besloot zich op de tweedehandsmarkt te richten, en helemaal nergens moeilijk over te doen. Platen mochten in zijn winkel wél worden geruild en aan de twintig pick-ups met koptelefoons konden klanten zo lang luisteren als ze wilden. De luistercabines werden geliefde hangplekken voor scholieren. Tegen de tijd dat Concerto ook nieuwe muziek verkocht dankzij aangepaste wetgeving, was de zaak uitgegroeid tot een geliefde vrijplaats. Molenaar had de tijdgeest uitstekend aangevoeld.

Voor elk wat wils

Bewijs: iedereen kwam er. De ‘dijkers’, jongeren uit de arbeiderswijken die vaak in de bioscopen op de Nieuwendijk hingen, kochten bij Concerto de laatste rock-’n-roll. De ‘pleiners’, keurige jongens en meisjes met zwarte coltruien die vaak op het Leidseplein te vinden waren, bezochten dezelfde zaak voor hun hardbop en bebop. Concerto was een van de weinige plekken waar deze rivaliserende groepen vreedzaam samenkwamen, waarbij het hielp dat de bakken voor rock-’n-roll en jazz ver genoeg uit elkaar stonden.

Die trend van gastvrijheid zette zich decennialang voort, ook nadat zoon Wouter de winkel had overgenomen die tot vier, vijf aaneengesloten panden uitgroeide. Surinaamse immigranten vonden er platen van soulartiest Baby Huey, die troostend zong over het onrecht dat zijzelf ook vaak ervoeren in het kille Nederland. Punkers ventileerden hun frustraties over de falende sociaal-democratie met knallende nummers van The Sex Pistols. Kleurrijk uitgedoste bezoekers van de Gay Pride kregen jaarlijks een feestelijk muzikaal onthaal. En met kleine vergrijpen werd bijna vaderlijk omgegaan: toen de jonge Herman Brood een stapel gestolen platen van De Bijenkorf probeerde te helen in Concerto, kreeg hij van Molenaar senior een preek, maar ook wat kleingeld.

De anekdotes zijn smaakvol genoteerd, de levensverhalen doet Kieft plichtsgetrouw uit de doeken. Het is niet altijd even spannend, niet elke (oud-)medewerker van Concerto leidt nu eenmaal het leven van de soul- en rockmuzikanten die Kieft ook beschrijft. Maar dat is natuurlijk juist het punt: via grootse, meeslepende muziek te kunnen ontsnappen aan een kleinburgerlijk milieu, dát is wat veel getuigenissen in Concerto gemeen hebben.

Weinig oog voor klassiek

Waar de auteur duidelijk geen enkele affiniteit mee heeft, is de klassieke muziek, hoewel dat genre vanaf het begin een belangrijk deel van de Concerto-collectie uitmaakt. Kieft observeert dat de meer geaffecteerde klassieke klanten ‘niet eens meer doorhadden wanneer ze neerbuigend deden tegen het bedienend personeel’ en laat het onderwerp verder over aan de fameuze verkoper klassiek Joop. Geen poging om de impact te duiden van een Callas of Von Karajan, Deutsche Grammophon of Philips: een gemiste kans die de meeste andere genres in Concerto wél is gegund.

Aan het internet ging Concerto het laatste decennium bijna ten onder: vanuit Groningen of Limburg afreizen naar Amsterdam voor die ene zeldzame plaat is in het Spotify-tijdperk nauwelijks nog noodzaak. Kieft eindigt niettemin optimistisch. De lp maakte een onverwachte comeback. En Concerto blijft een ontmoetingsplek voor alle denkbare subculturen, ‘een publieke ruimte in de stad waar de muziekgeschiedenis haast fysiek voelbaar is (…) misschien wel omdat het daadwerkelijk diezelfde poepbruine bakken waren, waaruit een halve eeuw geleden een opgeschoten puber You Really Got Me van The Kinks had gevist, en waar nu iemand DAMN van Kendrick Lamar aantrof. Dát gevoel kon internet niet vervangen.’ En werd door de pandemie hopelijk slechts tijdelijk onderbroken.

