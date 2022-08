Evolution is een ambitieus drama over oorlogstrauma met fraai doorgevoerd magisch realisme ★★★★☆

Evolution

De eerste pak ’m beet twintig minuten van drieluik Evolution maken zo veel indruk dat ze de hele film in het hoofd blijven – en dat is precies de bedoeling van deze nieuwe van het Hongaarse filmkoppel Kornél Mundruczó (regie) en Kata Wéber (scenario).

In een geelverlichte kelder met een kale betonnen vloer en kale muren vol donkere vlekken volgt de camera drie zwijgende, schrobbende mannen. De gaskamer van een concentratiekamp tijdens de Tweede Wereldoorlog, vreest de kijker snel, zonder te weten met wie we hier precies te maken hebben. Eén man peutert een pluk haar uit een voeg in de muur. Een ander schroeft een douchekop af en ontdekt een haarstreng in de leiding. Paniekerige verontrusting spat van de gezichten. Dan wordt een huilend kind uit een afgesloten put gered (vermoedelijk de Eva aan wie dit eerste hoofdstuk de titel dankt). De close-up van haar gezicht snijdt door de ziel, wanneer ze op de zijspan van een motor in handen van een soldaat richting veiligheid wordt gereden.

De sporen van het allerergste zijn soms onuitwisbaar, blijkt uit het verdere verloop van de film. En die sporen barsten in meerdere hoofdstukken letterlijk door de kieren van de omgevingen waarin de personages zich begeven, in een aantal schoolvoorbeelden van fraai doorgevoerd magisch realisme.

Wanneer in het tweede hoofdstuk dertiger Lena in hedendaags Berlijn in een beklemmende ruzie belandt met haar oude, wat verwarde moeder (wederom zonder directe uitleg maken Mundruczó en Wéber voelbaar dat het hier om de bejaarde uitvoering van Eva gaat), worden de contouren zichtbaar van een ambitieus drama over intergenerationeel oorlogstrauma. Het derde hoofdstuk staat in het teken van Lena’s tienerzoon Jonas, die na escalerende pesterijen door de schoolleiding op omfloerste wijze als slachtoffer van antisemitisme wordt beschouwd. Al wil Jonas niets weten van zaken die zo oneindig veel groter lijken dan de invloed die hij kan uitoefenen op zijn directe omgeving.

Na hun internationale doorbraak met hun indrukwekkende Engelstalige relatiedrama Pieces of a Woman (Oscarnominatie voor hoofdrolspeelster Vanessa Kirby), keren Mundruczó en Wéber terug naar hun minder eenduidige cinema. Zoals de straathondenopstand in White God (2014) en zwevende vluchteling in Jupiter’s Moon (2017) voor meerdere interpretaties vatbaar waren, zo mag de kijker deels eigenhandig lijnen trekken tussen de drie verhalen die de personages in Evolution binden.

Ook de suggestie dat die verhalen in één ononderbroken opname zijn gedraaid, maakt van die wat cerebrale bezigheid een wervelend schouwspel.