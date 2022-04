Everything was Beautiful is het beste Spiritualized-album in 25 jaar ★★★★☆

Eigenlijk wilde Jason Pierce van het vorige album van zijn band Spiritualized een dubbelaar maken, en had het nu los verschenen negende album als kant 3 en 4 van And Nothing Hurt (2018) het leven moeten zien. Daar stak het platenlabel een stokje voor. Gelukkig maar, want Pierce kon er in tijden van pandemie nog wat aan sleutelen, met als resultaat dat Everything was Beautiful het beste Spiritualized-album in 25 jaar mag heten.

Eigenlijk is er weinig veranderd. De liedjes kennen nog altijd eenzelfde opbouw: rustig zwevend, laag voor laag opgebouwd met ingrediënten als hypnotiserende gitaarnoise, ontregelende freejazzblazers en zangstemmen op zoek naar verlossing. Maar zoals Pierce dit op Everything was Beautiful heeft gerangschikt, klopt het allemaal precies. Er zit schoonheid in de noise en als er een mooie melodie voorbijkomt, voel je spanning en dreiging. Prachtig en met precisie gemaakt.

Spiritualized Everything Was Beautiful Pop ★★★★☆ Fat Possum/PIAS