‘Everything Is Alive’ van Slowdive is een betoverende mineurplaat ★★★★☆

IJle zangmelodieën tegen muren van gitaarnoise, muzikanten die op het podium naar de neuzen van hun schoenen stonden te kijken en daarmee hun niche een naam gaven: nee, shoegaze leende zich, zelfs tijdens de hoogtijdagen rond 1990, niet erg voor een doorbraak naar een groot publiek. Zelfs de grotere bands (My Bloody Valentine, Slowdive) bleven onder de radar.

Toch blijkt shoegaze nu invloedrijk, al was het maar omdat de overlap met courante dreampop groot is (M83, The Horrors, Alvvays, Beach House). Jonge bands als The Haunted Youth en Wednesday noemen Slowdive, uit de Engelse stad Reading, als inspiratiebron.

Juist die band (na twintig jaar inactiviteit heropgericht) beleeft een gloedvolle tweede jeugd, met meer lof en publiek dan destijds. Comebackalbum Slowdive (2017) was prachtig, Everything Is Alive is dat opnieuw.

In de nevel van Slowdives gitaar-feedback spoken een mannen- en een vrouwenstem rond: Neil Halstead en Rachel Goswell. Ze waren ooit geliefden, hun relatiebreuk deed de band imploderen, maar ze zijn er allebei weer bij, zoals alle bandleden ‘van toen’ zijn.

Shanty is klassieke shoegaze met gitaarmuur, het bijna lieflijke Kisses zou je eerder dreampop noemen. In verschillende stukken voegt Halstead een elektronische laag toe met behulp van ProTools. Het resultaat is een betoverende mineurplaat. Deze beginvijftigers zijn warempel jaarlijstwaardiger dan ze in de jaren negentig waren.

Slowdive Everything Is Alive Pop ★★★★☆ Dead Oceans/Konkurrent