‘Everything Harmony’ is verreweg het beste album van The Lemon Twigs ★★★★☆

Tieners waren ze nog, de broers Brian en Michael D’Addario, toen ze een jaar of acht geleden in New York The Lemon Twigs oprichtten. Wat vooral zo opvallend was aan hun eerste optredens en het album Do Hollywood (2016) was behalve de muzikaliteit van het duo hun hang naar de vroege jaren zeventig. Je hoorde de invloeden van Todd Rundgren en Harry Nilsson terug in hun muziek alsof de ontwikkelingen in de popmuziek in 1976 gestopt waren. Maar los van spectaculaire optredens en leuke albums drong zich langzaam wel een probleem op aan de weelderige muziek van het duo: een gebrek aan echt beklijvende liedjes.

Daar hebben ze, sinds hun contract met 4AD na hun laatste album Songs for the General Public (2020) niet werd verlengd, hard aan gewerkt. Hun vierde album Everything Harmony is compositorisch verreweg hun beste tot nu toe. Luisteren naar de liedjes van de inmiddels twintigers is minder vermoeiend geworden, omdat ze niet meer zo springerig zijn en veel beter in elkaar zitten. Nog altijd hoor je het vroege werk van Todd Rundgren en de harmonieën van de Beach Boys circa 1972 terug, maar ze hebben wat langer op de melodie en compositie gebroed. Ook hebben sommige nummers er nadrukkelijk een nieuwe invloed bij: de jingle jangle-gitaarpop van The Byrds en Alex Chiltons Big Star.

Vanaf de fraaie samenzang in When Winter Comes Around, via het perfect gecomponeerde In My Head naar het Byrds-achtige What You Were Doing laat je je nu makkelijk meeslepen door de muzikaliteit van de broers D’Addario. Wat helpt is dat ze nu ook niet al hun muzikale voorkeuren steeds in één liedje willen stoppen, maar die wat meer uitspreiden. Zo staat het kippevel dat de Beach Boys-achtige samenzang in What Happens To a Heart veroorzaakt op zichzelf en hoeven de broers daar niet zo nodig ook nog een moeilijke brug bij te bouwen.

The Lemon Twigs Everything Harmony Pop ★★★★☆ Captured Tracks/Konkurrent