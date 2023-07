Everybody 1-2-Switch: een bundel partygames zo ondermaats dat het pijn doet ★★☆☆☆

Deze ballonnen grijzen, maar er valt weinig te lachen in Everybody 1-2-Switch, een partygame van Nintendo. Beeld Nintendo

Ook Nintendo maakt wel eens een zeperd, ondanks een kwaliteitscontrole die doorgaans voor eigen producten de lat Himalaya-hoog legt.

Dat geldt dan weer niet voor de webwinkel voor de Switch waarin zoveel ondermaatse titels staan dat YouTubers er hele uitzendingen aan wijden, met als voorlopig dieptepunt een kreupele kloon van het gelauwerde The Last of Us. Maar dat is weer een ander chapiter.

De game die dit keer door de mazen van Nintendo is geglipt, is Everybody 1-2-Switch. Het is de opvolger van 1-2-Switch, een partygame die verscheen toen de Switch-console zijn intrede op de markt deed, in 2017.

De oorspronkelijke titel verkocht in een kleine vier jaar tijd zo’n 3,63 miljoen exemplaren. Niet slecht voor een verzameling mini-spelletjes die bedoeld is feestjes en partijen, maar vooral diende om te laten zien wat er allemaal met een Joy-Con kon – het bewegingsgevoelige stuurpookje van de Switch.

Het is de vraag of Everybody 1-2-Switch zo’n bereik haalt – tenzij de titel een cultstatus krijgt, zoals Paul Verhoevens Showgirls in sommige kringen als camp werd omarmd nadat de film was geflopt in de bioscoop. Zeg nooit nooit.

Aliens die iemand Everybody 1-2-Switch zien spelen zullen meteen de aarde afschrijven als bewoonbare planeet. Beeld Nintendo

Op zich is het idee niet slecht om een game te ontwikkelen met korte spelletjes waarvoor je de halve wereld (tot 100 deelnemers) kunt uitnodigen die daarvoor geen Switch hoeft te hebben, maar wel een geschikte smartphone of tablet. Slecht één speler moet de game bezitten. Op een Switch is acht het maximale aantal spelers.

Maar zo’n meermansminigamesverzameling is vaker en vooral beter vertoond.

Er zitten wat leuke vondsten in deze collectie, zoals het spelletje waarbij deelnemers een foto moeten maken van iets met een specifieke kleur. Wie er het dichtst bij komt wint. Een favoriet is ook de game waarbij het ene team een Joy-Con verstopt en de ander dat moet zien terug te vinden.

Maar de meeste uitdagingen hebben niet de humor van andere minigames-titels van Nintendo zoals WarioWare of de schoonheid of diepgang van Mario Party. Everybody 1-2-Switch telt ook maar een magere 17 onderdelen tegen 28 in het zes jaar oude origineel.

Virtuele arena

Hoe leuk blijft een game waarbij je je tegenstander met je billen uit een virtuele arena moet werken? Hoeveel bier moet er in de mens zitten om lol te beleven aan een trivia-quiz met idiote vragen als welke letter komt er na ander in het alfabet en gebruik je je neus om te kijken? Hoe vaak wil je een ballon zo ver mogelijk opblazen zonder hem te laten klappen? Bingo?

En dat allemaal in toernooitjes van 20, 40 en 60 minuten, waarin steeds dezelfde games voorbij komen?

Dit ziet er spannender uit dan in de game: Everybody 1-2-Switch. Beeld Nintendo

Everybody 1-2-Switch is dan ook nog eens product dat technisch rammelt: zo wordt een spel afgebroken als er ook maar een deelnemer is die is vergeten om zijn browser toegang te geven tot de camera of de microfoon van zijn mobieltje. Afgebroken voor alle mogelijk 98 andere spelers. Zo ga je snel vrienden verliezen.

Om het helemaal af te maken is de virtuele party-leider een man met een paardenkop op, Horace genaamd.

Introductie zonder fanfare

Kennelijk zag Nintendo de bui hangen, want de game werd pas vier weken voor de introductie zonder enige fanfare aangekondigd en de recensenten kregen geen code vooraf, wat doorgaans wel gebeurt.

Het enige goede aan Everybody 1-2-Switch is zijn relatief lage prijs, drie tientjes. Maar als op een feestje de gastheer of -dame Everybody 1-2-Switch tevoorschijn trekt is dat het signaal om je jas aan te trekken en zo snel mogelijk de benen nemen.

De kwaliteitsbewakers van Nintendo intussen zouden gedwongen moeten worden om aan een veel beter verzameling mini-games mee te doen. Te weten: Squid Game.