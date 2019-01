Evenementenlocatie The Box zit in haar maag met omstreden optreden ‘R&B-legende R. Kelly’

R. Kelly wordt al jaren achtervolgd door beschuldigingen en geruchten over seksueel misbruik en machtsmisbruik. Beeld AP

The Box is in gesprek met de concertorganisator over het optreden. Die organisator, J. Noah Entertainment, was dinsdag niet bereikbaar voor commentaar. De komst van Robert Sylvester Kelly naar Nederland stuit op toenemend verzet. Duizenden mensen hebben op internet een petitie getekend tegen het optreden van de 52-jarige zanger in Amsterdam. Dinsdagmiddag werd de petitie offline gehaald.

R. Kelly – bekend van hits als I Believe I Can Fly en If I Could Turn Back the Hands of Time – wordt al jaren achtervolgd door beschuldigingen en geruchten over seksueel misbruik en machtsmisbruik. Maar sinds begin dit jaar de tv-documentaireserie Surviving R. Kelly is verschenen, waarin meerdere vrouwen hem beschuldigen van seks met minderjarige meisjes en andere vormen van seksueel geweld, ligt hij zwaar onder vuur.

Justitie in de Amerikaanse staat Georgia is een strafrechtelijk onderzoek naar de zanger begonnen. En andere artiesten, onder wie Lady Gaga en Céline Dion, hebben zich openlijk tegen hem uitgesproken en hun duetnummers met de in opspraak geraakte zanger van de streamingdiensten laten verwijderen. ‘Ik sta voor 1.000 procent achter deze vrouwen, geloof ze, weet dat ze lijden en pijn hebben, en heb sterk het gevoel dat hun stem gehoord en serieus genomen moet worden’, liet Lady Gaga weten via de sociale media.

Uitgerekend in die storm van aanzwellende kritiek tegen R. Kelly maakte Noah Entertainment vrijdag in een persbericht bekend dat de ‘R&B-legende naar Nederland komt’. Daarin wordt slechts in een kort zinnetje gewag gemaakt van de ‘controverse’ rond de Amerikaanse zanger: ‘De R&B-zanger kwam onlangs wederom in opspraak door de verschijning van een documentaire genaamd Surviving R. Kelly.

Evenementenlocatie The Box laat weten dat ze ten tijde van het verhuren van de zaal aan Noah Entertainment voor het optreden van R. Kelly ‘nog niet bekend was met de inhoud van de spraakmakende documentaire’ en dat de zanger daarvoor vooral omgeven werd door ‘geruchten die al meerdere decennia de ronde gingen’. The Box noemt de timing van de aankondiging van het concert door Noah Entertainment ‘heel ongelukkig’.