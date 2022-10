Eva Meijer en Lofti El Hamidi mengen zich op hun eigen wijze in het publieke debat

Beeld Sarah Yu Zeebroek

We beleven pamflettistische tijden. Loop een willekeurige boekhandel binnen en in de buurt van de kassa liggen stapeltjes dunne boekjes waarin wordt gereflecteerd op de tijdgeest. Veel uitgeverijen brengen die pamfletten onder in een reeks. Bij Prometheus heet die Nieuw Licht, De Geus spreekt van Publieke Ruimte, ook De Arbeiderspers, Lebowski, Thomas Rap en Aspekt komen van tijd tot tijd met pamflettistische uitgaven.

In turbulente tijden willen ook schrijvers, filosofen en journalisten zich mengen in het publieke debat. Dat is een goed teken. In de 17de en 18de eeuw was Nederland vaak zoiets als de mondiale spil van het pamflettisme, maar die aandrang kwam veelal uit het buitenland. Er zijn lange perioden waarin het schrijvende deel van de natie zich verre houdt van het publieke debat. Dat is nu anders. En sommige van die pamfletten, zoals Eigen welzijn eerst, waarin Roxane van Iperen zich keert tegen wellness-rechts en draagzakfeminisme, vinden gretig aftrek.

Schrijver en filosoof Eva Meijer (1980) mengt zich graag in het publieke debat, maar komt dan liefst van opzij binnenvliegen, niet met een harde klap maar met zachte vleugelslag. Dat is ook precies waar ze voor pleit in Misschien is een ander woord voor hoop. Ze schrijft daarin niet over het debat zelf, maar over de toon en vooral de woorden die daarbij worden gehanteerd. Wat volgens haar nu de overhand heeft, is een monologische manier van spreken, waarbij de spreker niet voorbij de eigen logica denkt en niet of weinig gericht is op de ander. Veel Kamerdebatten, met hun patroon van herhalingen vanuit onbeweeglijke posities, lijken bedoeld om haar observaties te bekrachtigen. Volgens Meijer komt dat voort uit marktdenken, de nadruk op identiteit en de, wat zij noemt, gestolde politiek.

De gevolgen daarvan voor de verhouding tussen taal en politiek zouden al stof zijn voor een boek. Maar Meijer heeft andere plannen. Ze wil laten zien hoe de taal normerend werkt in het politieke bedrijf. En vooral: ze wil een uitweg bieden.

‘Normaal doen.’ Het ligt Mark Rutte in de mond bestorven. Een ogenschijnlijk onschuldige uitdrukking, waarbij een beroep wordt gedaan op een volksaard die breed gedeeld zou worden. Meijer legt uit hoe daarmee bestaande machtsverhoudingen worden bevestigd. Waarbij ze de categorieën die worden buitengesloten breder neemt dan te doen gebruikelijk. Ook kinderen moeten worden gehoord, en dieren. Zijn die voor de politiek niet verstaanbaar, dan moet een tolk worden ingezet, ‘om te vertalen wat een koe vindt van een bepaalde kwestie’. Meijer wil radicale meerstemmigheid, ze wil ook dat er meer gezwegen en geluisterd wordt, ze wil ‘nieuwe, onhandige gesprekken over grote ravijnen heen’.

Over grote ravijnen heen… Je zou kunnen zeggen dat Lotfi El Hamidi die sprong heeft gemaakt. Een Marokkaanse Nederlander uit Rotterdam-West die moeite had op school en veel op straat was, waar hij soms dingen deed die niet door de beugel kunnen. Die jongen werd later columnist bij NRC en is er nu plaatsvervangend chef van de opinieredactie.

Hoe hij die sprong maakte, dat komt – helaas – in dit boekje niet aan de orde. Generatie 9/11 is de titel, de generatie van migrantenkinderen die opgroeiden met de vraag: maar hoe verhoud jij je tot de aanslagen? Een vraag waarachter een impliciete suggestie van medeplichtigheid schuilgaat. El Hamidi was 15 toen de vliegtuigen zich in het WTC boorden. Vanaf dat moment moest hij zich zien te verhouden tot iets wat al snel ‘het Marokkanendebat’ werd genoemd.

Veel van wat in die tijd gebeurde, beschrijft El Hamidi vanuit een ander perspectief dan je gewend bent. In de oorlogszuchtige toespraak van sjeik Al-Baghdadi in Mosul komt veel hem bekend voor, met de Palestijnse zaak voelt hij zich verbonden, de Belgische radicale moslimschrijver Dyab Abou Jahjah (wiens Pleidooi voor radicalisering het einde inluidde van Horzels, de pamfletreeks van De Bezige Bij) citeert hij om zijn eigen verwarring te verklaren. Zoveel is zeker: met zijn ‘normaal doen’ doelde Rutte niet op de jonge El Hamidi.

El Hamidi is een echte journalist. Hij oordeelt of veroordeelt niet, maar maakt zichtbaar. De multiculturele samenleving is niet mislukt of geslaagd, stelt hij vast: ‘De multiculturele samenleving ís.’ En als hij in de Rotterdamse metro om zich heen kijkt, is hij daar niet ontevreden mee. In zijn voorwoord zegt hij het al: ‘Ik kom van te ver om er een cynisch wereldbeeld op na te houden.’

Eva Meijer: Misschien is een ander woord voor hoop. ★★★★☆ De Geus; 74 pagina’s; € 10.