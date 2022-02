Eva Line de Boer maakte een jeugdvoorstelling over online rouwen: ‘Kinderen leggen heel makkelijk het verband tussen het internet en het hiernamaals’

Repetitie van ‘Oma is een avatar’ van HNTjong in regie van Eva Line de Boer. Beeld Bas de Brouwer

Het internet en het hiernamaals hebben een aantal opvallende overeenkomsten. Ze zijn beide eindeloos en ongrijpbaar en je kunt er overal tegelijk zijn. Dat is een van de uitgangspunten van de nieuwe jeugdvoorstelling Oma is een avatar (8+) van HNTjong in Den Haag.

Regisseur is Eva Line de Boer (33), die eerder opviel met werk als Heidi Pippi Sissi Ronnie Barbie en Ik voel Amor, waarin onlinecultuur een grote rol speelt. In deze voorstelling komen haar twee grootste fascinaties samen: internet en de dood. ‘Het is een onlinesprookje’, zegt ze, ‘waarin we fantaseren over online afscheidsrituelen en de mogelijkheden van internet als gedenkplek.’

Het gaat over twee vriendinnen, Zoë en Amani (gespeeld door Ayisha Siddiqi en Tine Cartuyvels). Allebei hebben ze net hun oma verloren. De opa’s gaan daar op totaal verschillende manieren mee om. De een zit helemaal vast in zijn verdriet, de ander is vrijer en zoekt zijn heil op internet. Met behulp van de meisjes en hun broertje recreëren ze een van de oma’s als avatar, een soort hologram, zodat iedereen nog een keer afscheid kan nemen.

‘De dood heeft mij altijd gefascineerd’, zegt De Boer, ‘omdat onze rituelen veel zeggen over wie we zijn. Het gedrag van mensen die rouwen, legt veel bloot.’ Tegelijk vond ze de manieren van afscheid nemen, die ze kent uit haar eigen leven, vaak frustrerend beperkt. ‘De regels zijn hier zo afgekaderd. Je hebt tijdssloten en hetzelfde draaiboek overal.’

Wel ziet ze dat het beter wordt, diverser. ‘Er komen steeds meer rituelen bij uit andere culturen. Hoe de dood gevierd mag worden zie je bijvoorbeeld in een invloedrijke Pixarfilm als Coco. Daarin staat de Mexicaanse traditie Día de los Muertos centraal: de dag van de doden, waarop de doden worden herdacht.’

Repetitie van ‘Oma is een avatar’. Beeld Bas de Brouwer

Maar er is nog een invloed: het internet. De Boer: ‘Daar zie je de meeste creatieve en vergaande nieuwe rituelen ontstaan. Een tijdje terug zag je dat filmpje waarin een Zuid-Koreaanse vrouw contact had met haar overleden dochtertje. Een gamestudio had het meisje nagemaakt in virtual reality. De moeder kon alsnog afscheid nemen.’

Onder meer dit filmpje inspireerde haar tot het maken van Oma is een avatar. Ze wilde er graag een jeugdvoorstelling van maken, omdat kinderen over het algemeen veel meer openstaan voor dit soort ontwikkelingen. ‘Zij zijn opgegroeid met het internet. Voor hen zijn virtuele werelden normaal.’

Ze verheugde zich erop schoolkinderen te interviewen en samen na te denken over nieuwe online en offline afscheidsrituelen. ‘Zij leggen heel makkelijk het verband tussen het internet en het hiernamaals. Ik vroeg ze om tekeningen te maken van het internet als plek om te rouwen. Wat daaruit kwam was heel creatief. Ik kreeg een digitale kattenbegraafplaats, een achtbaan van rozenblaadjes, een soort Minecraftwereld, helemaal opgebouwd uit blokjes. Veel van die tekeningen hebben we gebruikt als animaties in de voorstelling.’

Repetitie van ‘Oma is een avatar’. Beeld Bas de Brouwer

De mogelijkheden van het internet als plek voor rouwrituelen zijn onbegrensd. Dat brengt noodgedwongen ook allerlei ethische vragen met zich mee. Hoe ver kan je gaan met het bouwen van hologrammen, chatrobots en digitale hemels? Wanneer verandert rouwen in een zoektocht naar onsterfelijkheid?

Dat zijn interessant vragen, erkent De Boer, maar geen vragen voor in deze voorstelling. Ze wil het nadrukkelijk niet over de ethische kant van het verhaal hebben. Ook omdat ze daar simpelweg nog geen antwoord op heeft. ‘Mijn voorstelling gaat over het sociale aspect. Hoe gaan wij met elkaar om als we rouwen? Hoe gaan we om met verdriet? Wat ik hoop dat kinderen ervan meekrijgen is dat iedereen recht heeft op verdriet. De een houdt het voor zichzelf, de ander niet. Maar het is nooit fout om om hulp te vragen. Het internet is wat dat betreft de ultieme plek om gelijkgestemden te vinden.’