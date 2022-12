‘Eus’ is een speelse theaterbewerking van Özcan Akyols doorbraakroman ★★★☆☆

Vanaf links: Evrim Akyigit, Dinda Provily, Jurjen Zeelen en Jasper Stoop in ‘Eus’. Beeld Jean van Lingen

In 2012 debuteerde schrijver, columnist en presentator Özcan Akyol met zijn autobiografische roman Eus. Het boek over zijn jeugd in ‘koekstad’ Deventer, waar hij opgroeide met een alcoholistische vader en waar hij chauffeur werd voor een criminele Roma-familie, was een droomdebuut van iemand die in de gevangenis zijn liefde voor literatuur had ontdekt.

Vergeleken met het boek is de toneelbewerking door Theater Rast opvallend luchtig en speels. Acteur Jurjen Zeelen speelt een wat keurige Eus, zonder de branieachtige houding die we van Akyol gewend zijn. Toch heeft Zeelen genoeg zelfvertrouwen om het verhaal van een wat getroebleerde en overmoedige jongeman te dragen. De overige rollen vult regisseur Celil Toksöz gender- en kleurloos in. Zo speelt Jasper Stoop de tirannieke Turkse vader, Dinda Provily een van Eus’ broers en Giulia Reiss een besnorde Turkse slager. Hoewel sommige kluchtige rollen wat afleiden van het verhaal, getuigt het van lef dat Toksöz zich probeert los te wrikken van een typische rolverdeling.

De vier acteurs die niet de hoofdrol spelen verkleden zich voortdurend op het podium achter een enorm gordijn van touwen. Aan het begin van het stuk, over de jeugd van Eus, gebeurt dat iets te vaak. Op een haast revue-achtige wijze wordt in rap tempo van scènes en kostuums gewisseld om Eus’ gezin, zijn klasgenoten, de buren en een juf te vertolken. Daarbij komen we vrij weinig te weten over Eus’ achtergrond: waarom is hij niet ‘gewoon’ moslim zoals alle andere Turken? Hoe verhoudt hij zich daardoor tot andere Turkse Nederlanders? In het boek geeft Akyol iets meer weg over zijn alevitische achtergrond (een liberale religieuze minderheid in de Turkse islam) en zijn atheïstische vader. Kenmerken die ook op het toneel de belangrijkste personages meer diepgang hadden kunnen geven.

Een moment dat voor het eerst voelbare spanning creëert, is wanneer Eus met zijn hoge Cito-score een laag schooladvies krijgt. Zelfs zijn egoïstische vader komt dan voor zijn zoon op, wat deze scène meer bravoure geeft.

In de roman worden de vrouwelijke personages niet voldoende uitgewerkt en ook op het toneel blijft dit grotendeels uit, zo ook in het geval van de dienstbare Turkse moeder (Evrim Akyigit). Een uitzondering is Meltem (Provily), een zinnelijke jonge vrouw uit een conservatief Turks nest. Tot woede van haar bedreigende ex-man begint ze een relatie met Eus. Naast Eus is ze het interessantste karakter, voor wie Toksöz terecht wat meer de tijd neemt.

Naarmate het stuk vordert, laat Toksöz ook Eus meer bezinnen over zijn leven, waardoor Zeelen steeds meer lagen van zijn personage kan afpellen. Het is het wachten waard in deze vermakelijke bewerking van een schelmenroman, die tien jaar later nog de nodige verwondering bij het publiek teweeg zal brengen.