Eurovisiesongfestival schrapt jurystemmen in halve finales na fraude bij laatste editie

Zanger en co-host Mika treedt op tijdens het 66ste Songfestival in Turijn. Beeld ANP / EPA

In de finale telt het oordeel van een professionele jury in elk land nog wel mee voor de helft van de te verdelen punten, maakte de organisatie achter het Songfestival dinsdag bekend. Bovendien kunnen vanaf komende editie ook kijkers die niet in deelnemende landen wonen hun stem uitbrengen. Alle stemmen van die kijkers tellen samen mee voor één fictief land.

Het jurystemmen werd in 2009 juist heringevoerd om de stemming eerlijker te laten verlopen. In veel gevallen stemt het publiek op buurlanden, of is de stem van een migrantengemeenschap in een ander land zeer bepalend. Met professionele jury's zou de invloed van vriendjespolitiek afnemen, zo was de gedachte.

Maar dit jaar ontdekte de organisatie dat de jury's in Azerbeidzjan, Georgië, Montenegro, Polen, Roemenië en San Marino elkaar in de tweede halve finale allemaal in hun topvijf hadden opgenomen. Onregelmatigheden op die schaal waren nog nooit voorgekomen, zei de organisatie.

De organisatie wil het jurystemmen nog wel gebruiken in de finale, om zo de invloed van vriendjespolitiek te beperken, staat in een verklaring. In de halve finale worden landen zo ingedeeld dat die invloed zo minimaal mogelijk is.

Het Eurovisiesongfestival werd dit jaar gewonnen door Oekraïne. Vanwege de oorlog wordt het festival volgend jaar echter gehouden in Liverpool. Voor Nederland zullen Mia Nicolai en Dion Cooper meedoen.