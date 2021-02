Eurovisie Songfestival dit jaar in afgeslankte vorm

De scenario's waar het Eurovisie Songfestival mee werkt. Scenario A is afgevallen. Beeld EBU/NPO

Toen het Songfestival vorig jaar in maart werd uitgesteld, hoopte hoofdproducent Sietse Bakker dat het coronavirus in mei 2021 dermate onder controle zou zijn dat het ‘normaal’ kon plaatsvinden, zonder anderhalvemeterregel.

Door de huidige stand van zaken − een volledige lockdown met avondklok − is dit ‘scenario A’ niet realistisch, aldus Bakker. Hij richt zich nu op scenario B. ‘Een Songfestivaleditie op anderhalve meter, met scherpe coronamaatregelen waarbij alle 41 artiesten in Rotterdam Ahoy kunnen optreden’, zegt hij in een persbericht. ‘Of publiek aanwezig kan zijn bij de shows en de activiteiten in gaststad Rotterdam wordt op een later moment besloten.’

Bij scenario B zal er geen publiek staan, maar alleen op anderhalve meter afstand van elkaar zitten. In dat geval kunnen er zo’n tweeduizend toeschouwers in Ahoy, zegt Bakker. In normale omstandigheden zijn dat er 8.900. Of en hoeveel publiek welkom is, maakt hij naar verwachting in april duidelijk.

Bakker houdt de mogelijkheid open om af te schalen naar scenario C of D. Bij C is er sprake van reisbeperkingen, blijven alle deelnemers in hun thuisland maar zal er wel publiek in Ahoy aanwezig zijn. Bij D, het ‘lockdownscenario’, blijft Ahoy leeg.

Alle deelnemers die vorig jaar zouden meedoen, krijgen dit jaar weer een kans. Voor Nederland zal Jeangu Macrooy dus weer de afvaardiging zijn. Maar hij zal een ander lied dan ‘Grow’ zingen; de organisatie staat niet toe dat deelnemers de nummers van vorig jaar hergebruiken.