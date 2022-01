Eurotrash is een gitzwart, bij vlagen dolkomisch boek over een Zwitserse roadtrip

Christian Kracht Beeld .

‘Vaak, wanneer oude mensen die de aansluiting hebben verloren elegantie willen voorspiegelen, grijpen ze op Bulgari terug’, schrijft de Zwitserse auteur Christian Kracht over het dure merk in Eurotrash. Zijn moeder – een alcoholistische, aan fenobarbital verslaafde, schathemeltjerijke, mogelijk belezen, ietwat dementerende, in elk geval zeer moeilijke tachtiger – is zo iemand. Althans, de moeder van de gelijknamige ik-figuur.

Zo’n 25 jaar na publicatie van Faserland, de roadnovel die hem beroemd en berucht maakte, is de schrijver terug in Zürich, waar de reis destijds eindigde. Tijdens het plichtmatige bezoekje aan zijn moeder (‘Jij hebt me hier laten zitten. Jij bent de schuld van heel deze misère’) besluit hij met haar op reis te gaan in het verfoeide land van zijn jeugd. Om af te rekenen met haar eeuwige gemiep, met de grootvader die niet wilde denazificeren, met heel zijn benepen familie. In de hoop op catharsis, nu of nooit.

Natuurlijk loopt het anders dan gedacht in deze gitzwarte, bij vlagen dolkomische roman. De ecofarm die hij had uitgezocht, blijkt een ‘smoezelige nazicommune’ te zijn. De edelweiss die zij zo graag wil zien, is nergens te bekennen. Moeder, die lang niet achterlijk blijkt, heeft van begin tot eind een glansrol.

Beeld De Arbeiderspers