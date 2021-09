Europese Literatuurprijs 2021 gaat naar de Bosnisch-Duitse schrijver Saša Stanišić

Saša Stanišić. Beeld Getty

De prijs, die dit jaar voor de elfde keer wordt uitgereikt, is een onderscheiding voor de beste Europese roman die het afgelopen jaar in Nederlandse vertaling is verschenen. De schrijver ontvangt 10 duizend euro, de vertaler 5 duizend euro.

‘Een liefdevol familieverhaal én een moderne en tragische Europese geschiedenis’, aldus de jury over Herkomst. Ze werd geraakt door ‘de heel zorgvuldige, speelse zoektocht naar wat nu het wezen van onze identiteit uitmaakt. Wat ‘herkomst’ eigenlijk is.’ Steeds blijkt die te vinden ‘in de verbindingen tussen mensen, in de verbinding met taal, en in het grote en ontroerende vermogen van de mens om zich altijd en opnieuw te hechten, terug te grijpen, en het losgeraakte verleden (...) weer vast te maken aan het heden’.

Vertaler Annemarie Vlaming heeft de ‘sprongen en lichtheid’ die Stanišić’ schrijven kenmerken feilloos overgebracht uit het Duits. ‘De scherpe woordgrappen en snelle, puntige, erg eigen behandeling van de taal vallen zonder enige moeite samen met het verhaal.’

De autobiografische roman Herkomst, in 2019 bekroond met de belangrijke Deutscher Buchpreis, gaat over de jeugd van de schrijver in voormalig Joegoslavië, zijn vlucht naar Duitsland begin jaren negentig en het leven tussen twee culturen. Stanišić ‘stelt boeiende vragen over afkomst, zonder duidelijke antwoorden te geven’, schreef de Volkskrant. Hij associeert erop los en lijkt soms zelf even het spoor bijster. ‘Het boek wordt er alleen maar beter van.’

De andere nominaties voor de Europese Literatuurprijs waren De jaren van Annie Ernaux (vertaald door Rokus Hofstede); Meisje, vrouw, anders van Bernardine Evaristo (vertaald door Lette Vos), Langs de rivier van Esther Kinsky (vertaald door Josephine Rijnaarts) en De reparatie van de wereld van Slobodan Šnajder (vertaald door Roel Schuyt).

De uitreiking door juryvoorzitter Manon Uphoff vindt plaats op 6 november tijdens het festival Crossing Border in Den Haag.