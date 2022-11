Europa door Amerikaanse ogen: duf, plat en onrendabel

Alice James (achterover liggend) en haar vriendin Katharine Loring, circa 1890. Beeld Wikipedia

8 november 1889

Ik mag de gebeurtenissen niet laten passeren zonder ze op te tekenen, want de zomer is in een werveling aan mij voorbijgegaan. Om te beginnen is William (Alice’s broer, de psycholoog William James, red.) niet naar Zwitserland gegaan, maar is hij onverwacht van Parijs huiswaarts gekeerd; hij had al na een paar weken genoeg van Europa, dat hij muf, plat en onrendabel vindt. Aangezien hij geen ander plan had dan naar huis te gaan, stond de eerste brief na zijn terugkomst natuurlijk vol plannen voor zichzelf, vrouw en kinderen! Hij is net een druppel kwikzilver, je kunt hem nergens op vastpinnen.

H. (Alice’s broer, de romancier Henry James, red.) en ik hebben hartelijk om hem gelachen en vonden dat hij erg op vader lijkt. Wel lijken de overeenkomsten een verschillende oorsprong te hebben: William is gewoon niet in staat ‘vol te houden om het volhouden zelf’, terwijl vader, dat heerlijke grote kind, niet eens trouw kon zijn aan zijn eigen grillen.

Maar terzake: William heeft me alles verteld over Parijs, waar hij afgevaardigde was op het 1ste Internationale Congres voor Psychologie, met buitengewoon succes. De Fransen waren zeer hoffelijk en vroegen hem het Congres te openen. Na enig doorvragen vertelde hij dat andere sprekers herhaaldelijk naar mon­sieur Will-yam hadden verwezen.