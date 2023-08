Eugène Delacroix ziet dat zijn schilderij te hoog is opgehangen

‘Slag bij Nancy (1477)’, Eugène Delacroix, 1831. Beeld Imageselect

Straatsburg, 3 augustus 1875

Rond zeven uur zijn we naar de Orangerie gegaan, door dikke stofwolken; maar ik werd beloond door wat ik van de stad te zien kreeg, die schitterend is. Zoiets hebben we in Parijs niet; bovendien was het niet druk.

Alles is hier anders. De buitenwijken van de stad, waar akkers grenzen aan de promenades, verlenen er een vredige sfeer aan. De bewoners zijn er veel minder brutaal dan bij ons. Het lijkt of ze tot een heel ander ras behoren. Dit zijn het soort contreien om te gaan wonen als men oud wordt.

Nancy, 9 augustus

Vóór de lunch uitgegaan. Place Stanislas en de kathedraal. Ik heb de eenheid in stijl bewonderd. Eén ding valt er uit de toon, dat is het standbeeld van de goede koning Stanislas, die hier alles heeft laten bouwen. Men heeft hem uitgebeeld in een kostuum dat doet denken aan de troubadours uit de middeleeuwen, met slappe laarzen en steunend op een soort mammelukkenzwaard. Iets belachelijkers kun je je niet voorstellen.

Naar het museum waar mijn schilderij (La bataille de Nancy, 1831, red.) te hoog en in een slechte verlichting is opgehangen. Niettemin was ik niet al te ontevreden.

Nancy is een mooie stad, zij het wat monotoon: ik kan het doel van mijn wandeling op een mijl afstand in rechte lijn voor me zien.

Eugène Delacroix (1798-1863), Franse schilder. Ingekort fragment uit Ik heb het niet over middelmatige mensen. Vertaling Joop van Helmond. De Arbeiderspers, 2007.