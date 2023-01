‘Eternal Spring’ maakt van het verhaal van de moedige Falun Gong-activisten fascinerende kunst ★★★★☆

Eternal Spring

‘Verzet je tegen de Communistische Partij en je zult lijden.’ Het is een les die iedere Chinees gedurende zijn of haar leven krijgt ingeprent, zegt de Chinese striptekenaar Daxiong (de artiestennaam van Guo Jingxiong) in de indrukwekkende animatiedocumentaire Eternal Spring. Als lid van de spirituele beweging Falun Gong ondervond hij dit aan den lijve.

Falun Gong (kernwaarden: waarheid, compassie, verdraagzaamheid) organiseerde onder meer grootschalige meditatiebijeenkomsten en had in de late jaren negentig miljoenen volgelingen binnen en buiten China. Te groot en oncontroleerbaar voor de Chinese overheid, die Falun Gong in 1999 verbood. Een aantal leden, aangevoerd door oprichter Li Hongzhi, bedacht een plan om op 5 maart 2002 het avondnieuws in de stad Changchun (te vertalen als ‘eeuwige lente’) te onderbreken en een video af te spelen waarin het gehersenspoelde volk werd bijgepraat over de vreedzame aard van de beweging.

Het plan slaagde, maar de overheidsrepressie was gruwelijk: duizenden gewelddadige arrestaties volgden, er werd gemarteld om de verlichte geesten te breken, betrokkenen belandden voor jaren in de gevangenis. Daxiong, die niet bij de nieuwskaping betrokken was maar als Falun Gong-lid wel op een zwarte lijst belandde en vluchtte, reageerde in eerste instantie wat kregelig op de verzetsactie. Later zag hij in hoezeer het verzet juist was geënt op traditionele Chinese waarden: de kapers stelden zich volgens hem pas écht dienstbaar op ten faveure van het algemeen belang.

En nu maakt Daxiong er fascinerende kunst van, door eigen herinneringen aan Changchun op te halen, te praten met betrokkenen en het trauma middels een waaier van verschillende animatiestijlen te reconstrueren. De razzia op de ochtend na de nieuwskaping toont hij via 3D-animatie als in een videogame, met een vrij bewegende virtuele camera die bij het ene na het andere appartement naar binnen zweeft. Zijn jeugdherinneringen aan Changchun zijn in vriendelijk 2D vormgegeven, terwijl hij zijn angst voor het geweld ná de kaping verbeeldt via een wilde abstracte impressie van zwarte schetsen tegen een witte achtergrond. Visueel is Eternal Spring buitengewoon rijk.

Wie uitvogelt hoe Falun Gong er tegenwoordig voorstaat, kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de groep wat beperkt wordt geportretteerd (er zijn banden met een extreemrechtse krant die onder meer complottheorieën publiceert, geen spoor daarvan hier), maar dat is een detail. Eternal Spring bouwt in de eerste plaats op indrukwekkende wijze een standbeeld voor de haast onbevattelijke moed om vrij te willen zijn.