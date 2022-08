Eten met Godot, een fluwelen pianobar en een heel andere Rambla: hier moet je heen in Barcelona

De Libanees-Nederlandse ontwerper Tarek Atrissi (43) groeide op in Beiroet, woonde lang in Nederland, werkte in Dubai, Qatar en de Verenigde Staten. Hij heeft een kantoor in Hilversum en een kantoor in Barcelona, waar hij sinds acht jaar woont. Atrissi is wereldwijd bekend als ontwerper van lettertypen, grafisch en productdesign en gespecialiseerd in Arabisch en crosscultureel design. Atrissi: ‘Barcelona doet me aan Beiroet denken. Ook een stad aan zee die helemaal niet aanvoelt als een metropool, maar als warme, toegankelijke, beloopbare stad. Ik wandel heel Barcelona door. Het fijnste is de strakblauwe lucht, en dat het sociale leven zich buiten afspeelt. De appartementen zijn klein, maar de buitenruimte is des te groter, overal zijn parkjes en binnentuinen. Het relaxte levensgevoel van de Barcelonezen spreekt me erg aan, hoe belangrijk eten is en uren met elkaar aan tafel zitten, en dat je dan opeens drie uur blijkt te hebben geluncht en je strakke, Nederlandse planning totaal in het honderd loopt.’

Die andere Rambla

Tarek Atrissi: ‘El Poblenou, net buiten het centrum in het noorden, is een Brooklynachtige wijk die in opkomst is. Het was vroeger Barcelona’s industriële wijk, maar de fabrieken hebben inmiddels creatieve en culturele bestemmingen gekregen. Het leuke wandelgebied hier, de Rambla del Poblenou, wordt veel minder platgelopen dan die andere overbekende Rambla. Aan de Rambla del Poblenou liggen fijne restaurants, zoals Recasens, een gezellig, karakteristiek restaurant, waar ze fantastische wijnen en tablas de quesos, uitgebreide kaasplanken serveren.’

Recasens, Rambla del Poblenou 102

Prachtige meubels

‘Ook in Poblenou: het designmuseum, vrij nieuw, heel goed en in een bijzonder gebouw. Ook als je geen ontwerper bent, ga je van dit Museu del Disseny genieten. Er staan zulke mooie meubels en lampen, er hangen zulke mooie affiches – drie, vier verdiepingen vol passie en prachtige producten.’

Museu del Disseny de Barcelona, Plaça de les Glòries Catalanes 37-38

Spiegels, kleuren, gietijzer

‘De overdekte markten van Barcelona hebben vaak een opvallende architectuur. Zoals de vlooienmarkt, de Mercat dels Encants, in Poblenou. De Mercat is gebouwd als een hoge tent met reuzenspiegels in het dak, supermooi. Barcelona heeft zo’n rijke visuele cultuur. Iedereen kent natuurlijk het kleurige, Catalaanse modernisme van Antoni Gaudí. En die stijl is terug te zien in de Mercat de Santa Caterina, een andere overdekte markt, met een golvend, veelkleurig dak, duidelijk geïnspireerd op Gaudí. Maar ik vind de oudere Mercat de Sant Antoni, in de herkenbare 19de-eeuwse stijl met z’n gietijzeren draagconstructie vanbinnen, net zo goed prachtig.’

Mercat dels Encants, Carrer dels Castillejos 158

Mercat de Santa Caterina, Avinguda de Francesc Cambó 16

Mercat de Sant Antoni, Carrer del Comte d’Urgell 1

Eten met Godot

‘De Sala Beckett, voor modern Catalaans theater, is gevestigd in een oude trouw- en communiezaal die al jaren leegstond, maar helemaal is opgeknapt en verbouwd. Ik ken het theater vooral van het supergoede minirestaurant El Menjador de la Beckett, de ‘charismatische bar’ zeggen ze zelf. Heerlijke calamares a la andaluza, bunyols de bacallà en natuurlijk patatas bravas. Zaterdag en zondag eet je er met livemuziek.’

El Menjador de la Beckett, Carrer de Pere IV 228, 232

Hete chocola

‘Al sinds 1870 zit ‘melkbar’ Granja M. Viader in het hart van Barcelona. Hier kwamen en komen de Barcelonezen ontbijten. Ik vind het zo’n authentiek, charmant café, door de historische voorwerpen in de vitrine en de oude posters en advertenties aan de muren. Het is bijna een klein designmuseum. Het ontbijt, bijvoorbeeld klassieke churros en hete chocola om ze in te dopen, is er trouwens geweldig. In restaurants en op straat kan ik het niet laten om naar belettering en pictogrammen te kijken, Barcelona is is een erg inspirerende stad voor iemand die van design houdt.’

Granja M. Viader, Carrer d’en Xuclà 4

Fluwelen pianobar

‘Ik heb het logo en de branding ontworpen voor de Velvet Room, een pianobar verborgen in een smalle zijstraat, die net een paar maanden open is. Alles is vormgegeven in dezelfde sfeervolle stijl van de jaren veertig en vijftig: het licht, de meubels, het logo en wat er verder maar te zien is. Leuk om daar champagne te gaan drinken bij een live jazz-sessie.’

Velvet Room BCN, Carrer de l’Aviació 5

Oase

‘Een ware groene oase in de stad: in Barcelona’s grote park Ciutadella staan genoeg (palm)bomen om verkoeling onder te zoeken op de warme dagen, of voor een schaduwrijke wandeling. Het park heeft verder een grote vijver, fonteinen, een waterval, een statige toegangspoort en zelfs een dierentuin, en is erg geliefd onder de Barcelonezen.’

Parc de la Ciutadella, Passeig de Picasso 21

Olympische sfeer

‘Voor mij is Barcelona ook de stad van monumentale straatkunst, er zijn zo veel publieke kunstwerken te ontdekken. Zoals Robert Llimós’ Frame, of David i Goliath van kunstenaar Antoni Llena, of het bekende beeld Dona i Ocell van Joan Miró. Maar het mooiste kunstwerk vind ik de anonieme driedimensionale sculptuur bij de Platja San Sebastià. Zo’n dynamisch beeld van gestileerde, bewegende lichamen, dat volgens mij de spirit van de Olympische Spelen van ’92 vertegenwoordigt. De sfeer van toen is nog altijd een beetje voelbaar in deze Spaanse stad.’

Homenatge a la Natació, Platja de San Sebastià

Zandstrand met pier

‘Naar het strand? Misschien Badalona eens proberen, het strand op de grens van Barcelona in het noorden. Een breed zandstrand met een pier en een boulevard. Het is er niet eens zo gek druk en het station is dichtbij. Niet aan al te veel mensen vertellen, alsjeblieft.’

Platja de Badalona, Carrer de Ribas i Perdigó 42, Badalona