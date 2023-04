‘Estación Catorce’ volgt nauwgezet de blik van een 7-jarig jongetje op zijn troosteloze geboorteplaats ★★★★☆

Estacion Catorce

Treinen stoppen allang niet meer in Estación Catorce, het troosteloze Mexicaanse gehucht waar cineast Diana Cardozo haar nieuwe speelfilm situeerde. Het dorp krijgt wel geregeld bezoek van drugsbenden, die in de eerste scènes huishouden terwijl de 7-jarige Luis (Gael Vázquez) zich binnenshuis verschanst met zijn familie. Ze schuilen achter provisorisch dichtgetimmerde ramen. In een bibberend kluitje horen de volwassenen en kinderen hoe de boeven het dorp binnenrijden en om zich heen schieten. Op de achtergrond is het gedender van de goederentrein hoorbaar. Het is een van de geluiden die de ingenieus vormgegeven soundtrack van Estación catorce blijven domineren, als constante herinnering dat deze plek door iedereen vergeten lijkt te zijn.

Hoe is het om hier op te groeien? Estación catorce blijft op een documentaire-achtige manier trouw aan Luis’ perspectief. Cardozo en cameraman Martín Boege filmen vaak op zijn hoogte en volgen hem consequent op zijn pad. Zoals wanneer hij met zijn vader Manuel (José Antonio Becerril) meegaat om samen met de andere dorpsbewoners de brandende villa van de zojuist vermoorde mensen te plunderen. Samen sjouwen ze een sofa naar huis, terwijl Luis eigenlijk zijn ogen niet kan afhouden van het vuur en de bebloede lijken. ‘Je moet niet staren naar dode mensen’, zegt zijn vader tegen hem. ‘Je moet respect betuigen.’

Over de auteur Kevin Toma schrijft over film in alle soorten en maten, met een speciaal oog voor filmmuziek en een passie voor horror.

Luis’ blik op zijn vader, en het voorbeeld dat hij geeft met zijn hypocriete, opportunistische en falende handelen – ook dat wordt een motief in Estación catorce. En dan vooral tijdens de tergende fietstocht die de twee naar de nabije stad ondernemen met de sofa achterop, in de hoop dat ze die daar voor een goed prijsje kunnen verkopen. Het is een missie die bij voorbaat kansloos en futiel voelt: kijk ze toch slingeren over de steile bergpaden, tegen de wind en mist in. En kijk naar de verslagen uitdrukking op Luis’ gezicht wanneer hij zijn vader achter in een winkeltje seks ziet hebben met de eigenares. Pas uren later keren ze huiswaarts.

De volgende ochtend is Luis op school zo moe dat hij met zijn hoofd op het tafeltje in slaap valt. Pijnlijk en ontroerend, hoe de camera eerst door het lokaal zweeft en vervolgens bij hem neerstrijkt. Alsof de film even al het andere aan de kant schuift en een hand op de schouder van het uitgeputte jongetje legt. Veel meer troost en begrip is Luis niet gegund, in dit ingetogen, trieste drama.

Estación catorce Drama ★★★★☆ Regie Diana Cardozo Met Gael Vázquez, José Antonio Becerril, Yoshira Escárrega 87 min., in 18 zalen / te zien via Picl.