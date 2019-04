Essential Festival uitgesteld om broedende roofvogel: ‘De zwarte wouw is een enorm bijzonder verschijnsel’

De zwarte wouw. Beeld Hollandse Hoogte / Mauritius Ima

‘De zwarte wouw is een enorm bijzonder verschijnsel’, zegt Kenny Mordang, mede-eigenaar van Essential. ‘De verwachting was dat die op 350 meter van ons hoofdpodium zou broeden. Een flinke afstand; het is niet zeker of we het broedproces daadwerkelijk hadden verstoord, maar we wilden geen enkel risico nemen.’

Het besluit is genomen in overleg met de provincie en de gemeente Maastricht. Na vier jaar Heerlen wordt het festival, dat 15 duizend bezoekers verwacht, voor het eerst gehouden in het natuurgebied Oost-Maarland. In voorgaande jaren traden artiesten op als Lil’ Kleine en Broederliefde.

Kwetsbaar natuurgebied

Het broedseizoen beïnvloedt het festivalseizoen vaker, zegt Willem Westermann van de Vereniging van Evenementenmakers (VVEM). ‘Into the Great Wide Open is een festival in Vlieland, een kwetsbaar natuurgebied. In 2009, bij de eerste editie, hebben de organisatoren besloten dat in september te organiseren. Dat heeft onder meer met het broedseizoen te maken.’

Natuurgebieden worden beschermd door nationale en internationale wetten. Voor evenementenorganisatoren is het moeilijk om te achterhalen of ze daaraan voldoen, zegt Westermann. ‘Bij sommige gebieden is het duidelijk; daar mag niets. Maar bij andere is het een grijs gebied. Daar heb je vleermuizen of kikkers die specifiek daar van belang zijn. Of, zoals bij Essential, vogels die in bepaalde perioden broeden.’

Westermann adviseert festivalorganisatoren. Volgens hem is het als organisator verstandig eerst de website van het Natuurloket te raadplegen, om te zien of in het bewuste gebied met dieren of planten rekening moet worden gehouden. Daarna huren organisatoren doorgaans ecologen in die het gebied verder in kaart brengen. Westermann: ‘Dat kan een paar duizend euro kosten.’

Provincie bepaalt

Op basis van hun advies kunnen organisatoren beslissen of zij doorgaan met het evenement, en zo ja welke maatregelen zij nemen om de kwetsbare flora en fauna te beschermen. Westermann: ‘Stukken bos afschermen met hekken, verlichting afwenden van bepaalde delen, dat soort dingen.’ De provincie bepaalt uiteindelijk of een evenement door kan gaan.

Essential Festival heeft dat oordeel niet afgewacht, en heeft besloten het van 15 juni naar 7 september te verplaatsen. Leveranciers, artiesten en bezoekers hebben begripvol gereageerd, zegt organisator Mordang: ‘Iedereen is positief over ons besluit. De extra kosten zijn niet noemenswaardig.’ Over het weer in september, als de herfst nadert, maakt hij zich geen zorgen. ‘We hebben naar de weerhistorie van de afgelopen tien jaar gekeken. Op 7 september is het gemiddeld warmer én droger.’