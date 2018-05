Ersin in Wonderland, In het spoor van IS en De Luizenmoeder kanshebbers voor Zilveren Nipkowschijf

Ersin in Wonderland, In het spoor van IS en De Luizenmoeder zijn genomineerd voor de Zilveren Nipkowschijf, de prijs voor beste televisieprogramma. André van Duin krijgt bij de bekendmaking op 21 juni de Ere Zilveren Nipkowschijf voor zijn indrukwekkende tv-oeuvre.

In de vergadering over het beste televisieprogramma van 2018 ging het ook uitgebreid over Dream School (NTR), de dramaserie Het Geheime Dagboek van Hendrik Groen (Omroep Max) en de ontroerende carnavalsdocumentaire Nao ‘t Zuuje van Lex Uiting (BNNVara). Maar ze behoren niet tot de kanshebbers. Genomineerd voor de prijs zijn dit jaar Ersin in Wonderland (VPRO), In het spoor van IS (BNNVara) en De Luizenmoeder (AVROTROS).

Dertien tv-critici en mediajournalisten kwamen woensdagmiddag bijeen om vier uur lang te spreken over meer dan 50 titels. Ersin in Wonderland valt op in de hausse aan uitstekende journalistieke reisprogramma’s, met een origineel format en een creatieve beeldtaal. In de vierdelige serie laat de eigenzinnige presentator Ersin Kiris (onder meer ook bekend van De Keuringsdienst van Waarde) de twee gezichten van populaire vakantieoorden zien, in de dubbelrol van twee personages: de journalist en de toerist. Onderscheidend, verrassend en gedurfd, als je het de jury vraagt.

Vanavond om 21.10 uur(na de slimste mens) op NPO2, deel 1 van de tweeluik ‘ In het spoor van IS’#bnnvara#inhetspoorvanIS pic.twitter.com/2wPeeFtU35 Sinan Can

Voor het reportagetweeluik In het spoor van IS vertrok Sinan Can naar gebieden in Irak en Syrië die IS de afgelopen jaren tot een puinhoop maakte. ‘Een product van moed, empathie en vertelkunst’, schreef tv-recensent Frank Heinen eerder in deze krant.

Om kijkcijferhit De Luizenmoeder kon de jury met geen mogelijkheid heen. 'Komedie op een niveau dat we in Nederland niet vaak zien’, aldus de vergadering, en bovendien een tijdgeestvanger van jewelste. Zoals één jurylid het verwoordde: ‘Dit is 2018.’

En Stef Biemans’ Over de rug van de Andes dan? En Door het hart van China met Ruben Terlou? Ze verdienen alle lof, aldus de jury. Net als Beau van Erven Dorens, die zich op RTL4 van zijn allerbeste kant liet zien in het vorig jaar genomineerde The Amsterdam Project en daarna vrolijk doorging met Beau Five Days Inside. En wat wordt er veel mooie kindertelevisie gemaakt.

Eervolle vermelding

Een eervolle vermelding is er dit jaar voor Özcan Akyol, die zijn natuurlijke tv-talent toonde met De neven van Eus (NTR) over Turkije. André van Duin krijgt de Ere Zilveren Nipkowschijf voor zijn indrukwekkende tv-oeuvre. Die prijs werd in 1962 voor het eerst uitgereikt aan Mies Bouwman.

Vorig jaar won de documentaireserie Schuldig (Human) van Sarah Sylbing en Ester Gould de prijs voor het beste tv-programma. De winnaar van 2018 wordt 21 juni bekendgemaakt.

Namens de Volkskrant zitten tv-critici Gidi Heesakkers en Haro Kraak in de jury van de Zilveren Nipkowschijf.