Ernst August Kaerger, een man van vele levens, komt niet echt tot leven in zijn biografie

Een man die in 1879 in het jonge Duitse Keizerrijk werd geboren en 76 jaar later in de Bondsrepubliek Duitsland stierf, heeft per definitie veel meegemaakt. Zeker als de betrokkene als marine-arts in Namibië (voormalig Duits Zuidwest-Afrika) was gestationeerd tijdens de – krachtig neergeslagen – opstand van de Herero, naar China werd uitgezonden na het neerslaan van de Boxeropstand, tijdens de Eerste Wereldoorlog achter het front in Vlaanderen zwaar gewonde soldaten oplapte, vervolgens getuige was van meerdere regimewisselingen in Duitsland en ten slotte van een verwoestende wereldoorlog.

Ernst August Kaerger, de man om wie het gaat, heeft dus vele levens gehad, die nu zijn opgetekend in Wij willen hier geen avonturiers door zijn achterkleinzoon Elco Lenstra, een in 1986 geboren neerlandicus. Die beschikte weliswaar over ‘meters archiefmateriaal en honderden brieven’, maar daarmee kon hij het levensverhaal van Ernst August niet zo spannend maken als hij wellicht had gewild. Vandaar dat hij biografische details (zoals het feit dat Kaerger ooit vrijmetselaar was) nogal uitvergroot en gretig gebruikmaakt van de getuigenissen van tijdgenoten met een grotere opmerkingsgave dan de hoofdpersoon van deze biografie.

Elco Lenstra: Wij willen hier geen avonturiers – De vele levens van Ernst August Kaerger. Thomas Rap; € 29,99.