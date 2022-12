‘Erik of het klein insectenboek’ is door zijn fenomenale vormgeving een genot om naar te kijken ★★★☆☆

Billy de Walle als Erik in 'Erik of het klein insectenboek' (8+) van HNTjong, in de Stadsschouwburg Utrecht. Beeld Phile Deprez

De 9-jarige Erik moet terechtstaan voor zijn ‘misdaden tegen de insectelijkheid’. De insecten lijken onverbiddelijk. Dit is voor het eerst dat ze een mens ontmoeten op hun niveau. Erik wordt meteen verantwoordelijk gehouden voor al hun leed: gif, geasfalteerde stukken groen, vliegenvangers, de systematische uitroeiing van miljoenen muggen én, het enige waaraan hij wel echt schuldig is, de dood van spin.

Het duurt een hele tijd, maar aan het einde komt de voorstelling Erik of het klein insectenboek (8+) eindelijk op stoom. Het verhaal, losjes gebaseerd op Godfried Bomans’ bekende jeugdboek uit 1941 en bewerkt door Jibbe Willems, wordt dan spannend. De anderhalf uur daarvoor zwabbert het van de ene naar de andere scène, zonder dat duidelijk wordt wat nou de pointe is. Allerlei onderwerpen komen voorbij: rouwverwerking, milieuvervuiling, identiteit, vluchtelingencrisis, populisme. Niks wordt uitgediept. Totdat alsnog een keuze wordt gemaakt: de zorgelijke insectensterfte en hoe de mens daarvoor verantwoordelijk is.

Een van de problemen is de passieve houding van de hoofdrolspeler Erik (Billy de Walle). Hij wordt geïntroduceerd als een jongetje dat heel de dag voor een scherm hangt en ondertussen een fascinatie heeft voor insecten. Dan wordt hij op een dag het scherm ingezogen en belandt hij, vele malen verkleind, in de insectenwereld in het plantsoentje bij hem achter.

Hij ontmoet een bonte parade aan beestjes: militante vuurwantsen, een gemene kakkerlak (Hein van der Heijden), een melancholieke vlieg (Esther Scheldwacht), een gothic mug en een vlinder met vlinders in haar buik (allebei Soumaya Ahouaoui). Hij belandt in een opvang voor gevluchte insecten die hun hele families verdelgd hebben zien worden en raakt ook nog betrokken bij een afpersingszaak. Genoeg te beleven zou je zeggen, maar geen van de lijntjes raakt echt, omdat Erik zo’n schetsmatig figuur blijft. Ook voelt het raar dat de insecten hem alle mistanden in de schoenen schuiven, terwijl hij nu net een insectenvriend is.

Erik tussen de insecten in 'Erik of het klein insectenboek'. Beeld Phile Deprez

De inhoudelijke tekortkomingen zijn extra jammer, omdat deze voorstelling van regisseur Noël Fischer er zo ongelofelijk mooi uitziet, om niet te zeggen fenomenaal. De insectenkostuums van Sacha Zwiers ogen, dankzij de stoffen voelsprieten, tentakels en facetogen, heel vriendelijk. Het decor van Thomas Rupert en Roos Veenkamp bestaat uit uitvergrote (omdat Erik dus verkleind is) planten en stukken zwerfafval en is al even oogstrelend. Om het af te maken is er een podiumbreed videoscherm met effectieve animaties van Catharina Scholten, die de toeschouwer, net als Erik, compleet de kleurrijke insectenwereld in zuigen.

In die wereld maken sommige spelers prachtige portretjes van afzonderlijke insecten. Daarbij hoort zeker André Dongelmans, die als opgefokte slak en stoner-eendagsvlieg heerlijke insectentypetjes neerzet. Daarmee wordt Erik of het klein insectenboek alsnog een genot om naar te kijken en een aanstekelijk pleidooi voor meer gelijkwaardigheid tussen mens en insect.

Erik of het klein insectenboek (8+) Theater ★★★☆☆ Door HNTjong, tekst: Jibbe Willems, regie: Noël Fischer, met André Dongelmans, Billy de Walle, Emma Vermeulen, Esther Scheldwacht, Hein van der Heijden en Soumaya Ahouaoui. 22/12, Stadsschouwburg Utrecht. Tournee t/m 3/3.