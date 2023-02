Eric Whitacre is de absolute popster van de klassieke muziek

Muziek van Whitacre voelt vaak sereen of kalm aan, hoewel ze met gestapelde akkoorden best dissonantrijk kan zijn. Beeld Marc Royce

Het is niet iets wat veel componisten hoeven te doen: op hun website bij ‘veelgestelde vragen’ een kopje opnemen over hoe fans aan een handtekening kunnen komen. Maar voor Eric Whitacre (53) is verwachtingsmanagement bittere noodzaak. De Amerikaan is een van de meest geliefde componisten van deze tijd. Met zijn toegankelijke idioom is hij de held van de amateurkorenwereld. Zijn looks, een Chris Zegers-achtig kapsel en benaderbare uitstraling doen zijn succes geen kwaad.

Zaterdag dirigeert hij zijn eigen werk bij het Groot Omroepkoor in de NTR ZaterdagMatinee, de meest prestigieuze concertserie van het land, in het Concertgebouw in Amsterdam. Het is de tweede keer dat Whitacre bij het koor te gast is. Wat maakt hem zo geliefd?

Vraag het Els Woldberg (61), die al 23 jaar als alt bij het Groot Omroepkoor zingt, en ze zegt dat hij het soort muziek schrijft waardoor je weer weet waarom je bent gaan zingen. ‘Het is heel erg klankgedreven wat hij doet’, zegt Woldberg. ‘Hij schept een sfeer waar je je als zanger prettig bij voelt – heel dromerig, het ligt altijd goed in het gehoor. Je kunt er in een soort trance van raken als je je ervoor openstelt.’

De kern, denkt Woldberg, is dat hij zangers laat doen waar ze goed in zijn: hij zoekt vaak de comfortabele registers op. Zo kan het dat ook minder getrainde amateurzangers, die nog moeite hebben met de hogere noten, de meeste van zijn stukken aankunnen. Zo kunnen ze zich concentreren op de klank zelf. Naar eigen zeggen hoeft de componist niet zo nodig indruk te maken met effecten of originele technieken. ‘Iedere zanglijn is zo geconstrueerd dat wanneer je die zingt, je denkt dat ze de hoofdmelodie is’, zei hij in 2017 tegen de Volkskrant. ‘En iedere partij heeft haar eigen boogje, haar geboorte en ondergang. Je voelt je onderdeel van een grote golf.’

Het interessante aan Whitacres muziek is dat die vaak sereen of kalm aanvoelt, hoewel ze met gestapelde akkoorden best dissonantrijk kan zijn, zoals zijn hit Sleep bijvoorbeeld. ‘Als je in muziek een bepaald akkoord hoort, kun je vaak al aanvoelen welk akkoord daar achteraankomt’, zei hij in het interview met deze krant. ‘Ik houd ervan een instabiel akkoord en het akkoord waarin het zou moeten oplossen, in elkaar te schuiven. Je krijgt dan een statisch effect, alsof de tijd is stopgezet.’

Wat opvalt, is zijn liefde voor pop. Dat Whitacre als 18-jarige student in zijn geboortestaat Nevada bij een koor ging, was vooral omdat hij er leuke meisjes hoopte te leren kennen. Maar de Depeche Mode-fan viel niet voor een van de sopranen of alten, maar voor de klank van een koor. De dirigent herkende zijn talent en vroeg hem drie jaar later een stuk te schrijven, al kon hij toen pas net noten lezen.

Zijn attitude en manier van werken liggen ook dichter bij de pop dan bij de klassieke muziek. Via sociale media en YouTube bouwde Whitacre een grote schare fans op. Vanaf 2009 bracht hij met een ‘virtual choir’ op YouTube jonge zangers van over de hele wereld bijeen. Zo zongen honderden mensen online samen Whitacres eigen muziek.

Maar hoorde hij ook thuis in de ZaterdagMatinee, bekend om zijn gewichtige premières? Daar was niet iedereen van overtuigd. Volkskrant-recensent Guido van Oorschot noemde Whitacres optreden in 2017 ‘honingzoet’ en sprak van een ‘feelgood-koorgeluid’ en een ‘lauwwarm klankbad’. De artistiek leider van de serie, Kees Vlaardingerbroek, kreeg uiteenlopende reacties van bezoekers.

‘Hij is een outsider’, zegt Vlaardingerbroek. ‘Sommigen vonden het schitterend, er waren ook mensen die het idioom te eenvoudig vonden. Maar de zangers liepen huppelend de deur uit. Als het koor nieuwe muziek zingt, hoor ik vaak: het is prachtige muziek, maar niet lekker geschreven voor de stem. Bij Whitacre staat het koor echt centraal in zijn denken. Dat voelt bevrijdend voor zangers.’

Woldberg beaamt dat. ‘Al is het stuk dat we zaterdag zingen niet zo representatief, dat zie ik amateurkoren zeker niet doen. Daar worden de stemgroepen te vaak voor opgedeeld.’ Op het programma staat Whitacres een uur durende liedcyclus The Sacred Veil, over de ‘dunne sluier tussen leven en dood’. De teksten komen van Charles Anthony Silvestri, die schreef over zijn aan borstkanker overleden vrouw. Ook enkele van haar blogs over haar ziekteverloop zijn in het stuk verwerkt.

‘Het is heftig’, zegt Woldberg, die zelf weduwe is. ‘De kracht zit in de herkenbaarheid: de dood, een afscheid in een ziekenhuis, bijna iedereen maakt dit mee. Voor ik de tekst echt had gelezen, dacht ik: waarom zitten hier van die rare pauzes in? Maar dat is de adem die stokt als iemand overlijdt.’

En hoe is het om met de componist-dirigent samen te werken? Woldberg: ‘Hij is inderdaad een heel mooie man, hij wordt als een popster aanbeden. Maar zijn imago klopt niet helemaal. Hij is vooral ongelooflijk aardig en muzikaal, echt fantastisch om mee te werken.’

Het concert wordt zaterdag vanaf 14.15 uur live uitgezonden op NPO Klassiek (voorheen Radio 4). Voorafgaand klinkt 3 Haiku van Toen Numan.