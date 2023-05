Éric Van Hove wil kunst bruikbaar maken: ‘Een scooter maakt deel uit van het dagelijks leven, dus daar komen mensen vanzelf mee in contact’

Er wordt in Rotterdam gewerkt aan Mahjouba IV, een kunstwerk van Éric Van Hove. Beeld Inez Veldman

In een voormalig klaslokaal van de technische school in Rotterdam-Zuid staan vitrines vol keurig geordende (tand)wielen, velgen, zadels en zelfs een complete brommer. Achter in deze expositieruimte van Zuid Boijmans Van Beuningen, een programma van het Rotterdamse museum, sleutelen drie jongens en een man aan een scooter. Dat doen ze niet om hem te repareren of op te voeren. Ze werken aan een kunstwerk, Mahjouba IV, het vierde prototype elektrische scooter van het Mahjouba Project van de Algerijns-Belgische kunstenaar Éric Van Hove (48).

Verspreid over de stad werkt een tiental Rotterdamse ambachtslieden vanuit hun eigen werkplaatsen mee aan het Rotterdamse sluitstuk van Van Hoves jarenlange onderzoek naar een betaalbare, handgemaakte scooter die commercieel geproduceerd kan worden. ‘Bon’, mompelt ingenieur Pierre Jayet, enkele maanden overgekomen uit Van Hoves atelier in Marrakech. In rap Frans loopt hij zijn op een whiteboard geschreven to-dolijstje na: remsysteem voor en achter, behuizing van de batterij, bedrading, spiegels. Voor vandaag staat het 3D-printen van de snelheidsmeter op het programma.

Vanwaar een vervoermiddel als kunstobject? ‘Toen de Franse kunstenaar Marcel Duchamp een urinoir kantelde en tentoonstelde, maakte hij de weg vrij voor conceptuele kunst’, aldus Van Hove. ‘Met het Mahjouba Project doe ik het tegenovergestelde: ik zoek naar de ‘bruikbaarheid’ van kunst.’ Ook de toegankelijkheid van een herkenbaar object vindt Van Hove belangrijk: ‘Kunst helpt je reflecteren op maatschappelijke veranderingen. Iedereen heeft daar behoefte aan, maar niet iedereen heeft er tijd voor. Een scooter daarentegen maakt deel uit van het dagelijks leven, dus daar komen mensen vanzelf mee in contact. Zo kan het inspireren en perspectief bieden.’

Het Mahjouba Project van Éric Van Hove in het Rumi Kunst Instituut in Vlaardingen. Beeld Mark Bolk

Het Mahjouba Project kent een lange aanloop. In 2012 werd op een autobeurs in Genève ‘de eerste Noord-Afrikaanse auto’ gepresenteerd, een Mercedes V12. Op het motorblok na, dan: dat komt uit Duitsland. Zou de motor niet óók in Noord-Afrika moeten kunnen worden gemaakt, vroeg Van Hove zich af. Hij besloot het motorblok samen met Marokkaanse ambachtslieden na te bouwen in zijn woonplaats Marrakech, met gebruik van traditioneel handwerk en lokale producten.

‘Wereldwijd zijn automatisering en daarmee massaproductie in opkomst. Tegelijkertijd gaan kennis en vakmanschap van lokale ambachten, en daarmee de culturele identiteit van een gemeenschap, verloren.’ Van Hove wil vakmensen daarom een nieuwe, betekenisvolle functie geven in de maatschappij. Om dat te bereiken, is het volgens hem niet voldoende dat ze ‘goedkope hebbedingetjes maken voor toeristen’. ‘Ze moeten meewerken aan de productie van moderne producten die van waarde zijn binnen hun eigen gemeenschap. Bij het eerste testritje van de Mahjouba I zag ik het effect daarvan al. De ambachtslieden straalden.’

In Rotterdam werd de hulp ingeschakeld van Mehmet Refii Kileci, oprichter van het Rumi Kunst Instituut. Hij versierde de zijtassen van de scooter met ebru, een techniek waarbij een gemarmerd patroon op papier wordt ‘gelijmd’. ‘Normaal gesproken werk ik met traditionele natuurpigmenten en ossengal, voor dit project ben ik op zoek gegaan naar een verfsoort die bestand is tegen alle weersomstandigheden. Ik heb ervan genoten om binnen deze eeuwenoude kunstvorm nieuwe mogelijkheden te ontdekken.’

De samenwerking binnen het Mahjouba Project is een initiatief van Museum Boijmans Van Beuningen, dat regelmatig kunstenaars uitnodigt hun maakproces te delen met Rotterdammers. ‘Deze jongeren kampen met het toegenomen geweld op straat en een steeds grotere kansenongelijkheid’, zegt conservator Annemartine van Kesteren. ‘Door hen met de kunstenaars te laten meedenken en meewerken, proberen we hun perspectief op het leven te verruimen, zonder dat het gesprek over hun straatleven hoeft te gaan. We willen ze laten zien dat ze zeggenschap hebben over hoe ze hun leven inrichten.’

Wilden ze voor dit vierde prototype een scooter met een dakje tegen de Hollandse regen? Of extra ruimte voor kinderen, boodschappen en huisdieren of juist plek voor schaafijs? Na rijp beraad onder begeleiding van ontwerpduo Manon en Luc van Hoeckel kozen de Zadkine-studenten en buurtbewoners voor een Rotterdamse ‘sport-en-spelmahjouba’ met een gouden frame, zijtassen voor sportspullen, een ingebouwd schaakbord, een opvouwbaar voetbalgoaltje en achterop een uitschuifbaar basketbalbord met handgemaakte basket.

Éric Van Hove, Mahjouba: etappe Rotterdam-Zuid, Zuid. Boijmans Van Beuningen, Rotterdam, t/m 20/5.