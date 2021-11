Ergens iets van vinden is nu even moeilijk

De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is. Ditmaal: het is even ingewikkeld.

Op zondag ben ik het liefst op de voetbalclub. Omdat ik de coronatijd niet bepaald heb aangegrepen om goed voor mijn lijf te zorgen, ben ik dit seizoen toeschouwer. Publiek bij sportwedstrijden is momenteel verboden, dus trok ik mijn trainingspak maar weer eens aan. Als wisselspeler zat ik 90 minuten op de bank, we verloren met 5-0.

De club waar we op bezoek waren, had precies één vrijwilliger, ruim de pensioenleeftijd gepasseerd. Als ik wilde, kon ze een kop koffie voor me zetten en een tosti voor me bakken. Ze had er weinig zin meer in, zei ze. In corona? Ook niet. Maar in andere dingen ook niet, als ze eerlijk was. Omdat ze haar telefoon erbij pakte, opende ik alvast mijn corona-app, maar dat was niet nodig: ingewikkeld gedoe. Ketchup?

Als we geen zin meer hebben, wordt het al snel ingewikkeld. In een documentje op mijn computer heb ik in coronatijd bijgehouden wat onze premier zoal ingewikkeld noemde. De compensatie van gedupeerde toeslagenouders. Het volgens de afspraken terugdringen van CO2-uitstoot. Een mondkapjesplicht in publieke binnenruimten. Evacuatie van Afghaanse tolken.

Toen mijn teamgenoten waren omgekleed, ging de tap open. Of ik ook een biertje wilde. Beter van niet, er moet nog een stukje komen. Ah joh, van eentje ga je niet slechter schrijven toch? Ook weer waar. Toen de kantine écht ging sluiten, was de kroeg nog open. Allemaal een QR-code, jongens? Yes! Ik geloof ’t hoor. Wat kan ik voor jullie inschenken? We hebben een mooi huisbiertje, is wel wat zwaarder.

Het vertrek van Shell uit Nederland, dode gastarbeiders in Qatar, politiekogels in Rotterdam, kinderachtige klotefascisten in de Kamer, overbelaste ziekenhuizen: ik raad de stukken die erover zijn geschreven van harte aan. Maar om er zelf nog iets van te vinden? Dat is even ingewikkeld.