Erg bekend zijn de ondergronds levende gele weidemieren niet, maar ze zijn goud waard

Gele weidemier Beeld Margot Holtman

Geweldig bermpje dit, zegt Jinze Noordijk, ergens op een zandpad op de Wageningse Eng, naast een paardenweitje. Onder het hek staat het vol met verschillende soorten grassen en bermplanten, nu niet in bloei uiteraard. Vooral weet Noordijk, bioloog en werkzaam bij het Kenniscentrum Insecten (EIS), dat er hier één diersoort massaal voorkomt: de gele weidemier. Honderdduizenden, zo niet miljoenen exemplaren passeren we op ons tochtje. Maar we zien ze niet zomaar, want de gele weidemier leeft volledig ondergronds. Overal waar we nu zijn hebben ze hun nesten, en doen ze hun zegenrijke werk.

De gele weidemier is een van de meest algemene mierensoorten, maar tegelijkertijd relatief onbekend, vanwege dat bijna verborgen bestaan. Een lichtgele mier met weinig pigment, een halve albino, zonlicht verdraagt hij slecht. Alleen bij de bruidsvlucht, in de zomer, komen ze buiten.

De gele weidemieren leven in symbiose met wortelluizen, wat wil zeggen dat ze leven van de honingdauw die de luizen afscheiden. Ze ‘melken’ de luizen, ze hoeden de luizen ook, in de ondergrondse nesten, met gangen en verschillende kamers. Gele weidemieren komen eigenlijk in iedere tuin met een gazon wel voor, en in weilanden. In akkers juist niet, want daar wordt de grond vaak verstoord – mieren maken nesten op plekken waar ze tientallen jaren relatief ongestoord kunnen leven.

In het paardenlandje waar we nu naar kijken staan veel verschillende gras- en kruidensoorten die flink begraasd worden. Dat betekent dat de wortels harder hun best moeten doen, ze hebben variabele diepten, en dat komt goed uit voor de ondergrondse nesten van gele weidemieren. Op hun beurt geven de mieren de bodem een lossere structuur, goed voor die beworteling. Bovenal brengen de mieren mineralen omhoog die anders zouden wegsijpelen. Zo voorkomen ze dat grond verzuurt.

Wat de gele weidemier teweeg kan brengen is dus vooral te zien in de bermen, en onder de hekken die niet worden betreden. Hier, waar het gras hoger groeit, maakt de gele weidemier bulten, om de warmte van het zonlicht te vangen. Daar groeien plantjes die goed tegen luizen kunnen. Noordijk: ‘De mieren gaan met gemak tot één meter diep. Dat levert superfijne grond op, vol voedingsstoffen.’

Ik zag al eens wat dat kan opleveren. In het Junner en het Arriër Koeland, aan de Overijsselse Vecht, een van de weinige graslanden in Nederland die al sinds de Middeleeuwen extensief begraasd worden door koeien. Weinig koeien, natuurlijke begrazing, er is nooit extra bemest. Graslanden vol met bulten van gele weidemieren. En op die bulten groeien plantjes als geel walstro en grote tijm, die het gebied in juni geel en paars kleuren. Noordijk: ‘En grasklokjes, steenanjers, klavers. Dat is superindrukwekkend, en grotendeels het werk van de gele weidemier.’ Niet alleen omdat ze die grond open houden en de kalk naar boven brengen, maar ook door de bulten zelf. ‘Die hebben een oost-, west-, noord- en zuidkant, en daarmee warme, koele, vochtige en droge plekjes. Zoveel variatie op microschaal, er kunnen daar wel twintig soorten op zo’n bultje staan.’

Het belang van al die verschillende planten, met verschillende worteldiepten, wordt inmiddels beter onderkend. Op dijken bijvoorbeeld: hoe beter en gevarieerder de worteling, hoe steviger en erosiebestendiger een dijk. Hier, in het klein, zie je het dus ook: heel veel variatie. Onder deze hekken, in de bermen. Noordijk haalt een schepje tevoorschijn en gaat op zoek. En het duurt niet lang voordat hij een paar gele weidemieren op zijn schepje heeft. Ze zijn geel inderdaad. En goud waard.