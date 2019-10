Erectiepillen kopen in een webshop is echt niet alleen voor oude mannen

Tal van illegale webshops bieden erectiepillen aan. Hun klanten accepteren de risico’s: alles beter dan de priemende blik van de huisarts. Maar niet iedereen neemt ze uit medische noodzaak.

In de brievenbus ligt een envelop met bubbeltjesfolie met daarin een aluminium strip met vier blauwe, ruitvormige pilletjes. Gisteren bestelde Matthieu (30, niet zijn echte naam) ze voor iets meer dan een tientje in een handomdraai online, op een van de talloze websites die illegale erectiemiddelen aanbieden. Dit is Kamagra, het Indiase broertje van viagra, de welbekende blauwe erectiepil die al twintig jaar een oplossing biedt voor miljoenen mannen met een erectieprobleem. Maar het grootste deel van de Kamagra-gebruikers heeft helemaal geen erectiestoornis, het zijn gezonde twintigers en dertigers die regelmatig uitgaan.

Was in 2013 was nog tweederde van de erectiemiddelen illegaal verkregen, in 2017 lag dat percentage op 90 procent, bleek uit een rioolwateranalyse van het RIVM, daarvoor nemen onderzoekers op gezette tijden op verschillende plekken monsters van het rioolwater. Vervolgens vergelijken de onderzoekers het aantal voorgeschreven recepten in een periode met de hoeveelheid reststoffen van erectiemiddelen in het rioolwater. Tegenover 750 duizend voorgeschreven erectiepillen stonden in 2017 dus bijna 7 miljoen illegale pillen.

Ook kunstenaar Matthieu heeft geen last van een erectiestoornis. Hij gebruikt het middel soms tijdens uitgaan in combinatie met bijvoorbeeld speed. ‘Eigenlijk gebruik ik de pillen op dezelfde momenten als dat ik xtc of speed gebruik, op een feest bijvoorbeeld,’ zegt hij, ‘om het nog leuker te hebben. Je beleeft zoenen of meer intenser dan normaal. Als ik het in een nachtclub neem, loop ik overigens niet de hele tijd met een stijve rond. Je krijgt alleen een erectie door seksuele prikkelingen. Met Kamagra in je bloed kun je nog prima naar de winkel gaan.’

Matthieu kwam voor het eerst in contact met het middel op zijn 18de, tijdens afterparty’s. ‘We namen weleens Blue 69: een mix van Kamagra, mdma, speed en de blauwe likeur Blue Curaçao. Dat maakte iedereen lacherig en leverde intense gesprekken over seks op. Na afloop gingen wel wat mensen met elkaar naar huis.’ Tegenwoordig neemt hij eens per jaar Blue 69 en slikt hij een aantal keer per jaar Kamagra, thuis of in de club.

Onderzoeker Venhuis volgt de markt al jaren. Hij vertelt dat Kamagra begin 2000 werd ontwikkeld door de Indiase medicijnenfabrikant Ajanta Pharma, een paar jaar na de succesvolle introductie van viagra in 1998. De onlinehandel kwam kort daarna op gang. ‘Zeker tot 2007 was de onlinehandel een soort Wilde Westen: boeven zagen hun kans schoon een handeltje te beginnen in Kamagra of namaakvarianten ervan. Vooral op het darkweb, een anoniem en lastiger te bereiken deel van het internet.’ Ook in Nederland werd het middel nagemaakt en zijn er verschillende fabriekjes opgerold.

Inmiddels is de illegale markt al een tijdje gestabiliseerd: het is op het ‘reguliere’ internet te verkrijgen en handelaren voegen vrijwel altijd een werkende stof toe, want ze willen terugkerende klanten. Venhuis: ‘Hoewel je natuurlijk nooit weet wat precies in zo’n pil wordt gestopt, is de belangrijkste grondstof, sildenafil, voor de producenten goedkoop en makkelijk verkrijgbaar.’

Het combineren van Kamagra met drugs, zoals in het uitgaansleven gebeurt, is niet zonder risico’s, vertelt Kurdo Barwari, uroloog in het OLVG in Amsterdam. Hij legt uit dat het middel bloedvaten openzet waardoor het hart soms harder moet werken. In combinatie met bloeddrukverlagende medicijnen of drugs kan het middel voor mensen met hartklachten gevaarlijk zijn. Voor mensen zonder hart- of leverproblemen is het middel over het algemeen veilig, wel kan het bijwerkingen zoals blozen, hoofdpijn en maag- en darmklachten veroorzaken. In tegenstelling tot veel soorten harddrugs kun je Kamagra nergens laten testen. Honderd procent veilig is het dus nooit.

Björn (31) gebruikt het bijna elke maand. ‘Ik heb het niet echt nodig, maar ik neem het als een eerste date uit de hand loopt en ik een goede indruk wil achterlaten. Soms neem ik het als ik drugs heb gebruikt op een feestje en iemand met me mee naar huis gaat. Als ik een pil neem, kan ik langer doorgaan en krijg ik hem makkelijker paraat. Het heft ook de potentieverlagende werking van sommige drugs op. Aan mijn date vertel ik het vaak niet. Ik weet dat ze met haar vriendinnen over mij praat en wil mijn superkracht niet verklappen.’

Björn en Matthieu praten weleens met hun omgeving over Kamagra en schamen zich er niet voor. ‘Vaak wordt er lacherig over gedaan’, zegt Matthieu. ‘Andere vrienden zeggen dat ze het niet nodig hebben, maar het komt regelmatig voor dat ze het weekend erna met afgewende ogen vragen of ze er ook eentje mogen.’

Morgan (25, niet zijn echte naam) probeerde het onlangs voor het eerst. Hij denkt dat het taboe rond erectiemiddelen afneemt. ‘Als je in je omgeving hoort dat iemand het gebruikt, wekt dat interesse. Ik denk dat drugs en stimulerende middelen sowieso een stuk normaler zijn geworden, erectiepillen groeien daarin mee. Voor eerdere generaties zijn erectiepillen vaak nog taboe, jongere generaties doen makkelijker over hulp- en genotsmiddelen.’

Behalve door uitgaanspubliek worden illegale erectiepillen ook gekocht door mannen die met hun erectieproblemen niet bij de huisarts durven aan te kloppen. Voor veel mensen is het gebruik van erectiepillen nog een groot taboe, denken onderzoeker Venhuis en uroloog Barwari. ‘Ik kan me voorstellen dat online bestellen een stuk makkelijker is dan eerst een arts bezoeken, met het risico op moeilijke vragen’, zegt Barwari. ‘Maar een erectiestoornis vergt vaak een complexere oplossing dan een pil erin, en gaan met die banaan. Dikwijls is er een psychische oorzaak. Ik begrijp dat mensen naar goedkopere alternatieven zoeken: voor viagra betaal je ongeveer 15 euro per pil en de meeste zorgverzekeraars vergoeden deze kosten niet. Online worden erectiepillen al voor 2,50 euro verkocht.’

Als je Kamagra googelt verschijnen er tientallen, zo niet honderden webshops die erectiemiddelen aanbieden. De een ziet er louche uit, de ander heeft zelfs referenties van een onafhankelijke internationale recensiesite. Zo ook de webshop van online verkoper Sam (niet zijn echte naam) van eind 20, die ‘een leuk extraatje’ verdient naast zijn baan als marketeer. ‘Een tijdje geleden ben ik ermee begonnen, ik wist meteen dat ik een betere website kon maken dan de concurrenten. Ik zie erectiemiddelen als pretpillen, in tegenstelling tot andere medicijnen zoals slaapmiddelen en pijnstillers. Dan verdien je aan iemands verslaving, dat vind ik onethisch. Ik zet bijsluiters en uitgebreide informatie op mijn website. Ik weet niet veel van mijn klanten, maar als ik ze spreek via de klantenservice blijken ze zeer divers: van onzekere tieners tot bankiers, die gebruiken soms zelfs hun werkmail.’

‘Verder zijn de straffen voor de verkoop van illegale geneesmiddelen een stuk lager dan die voor de verkoop van drugs: als je wordt opgerold, riskeer je een half jaar celstraf, in tegenstelling tot zes jaar als verkoper van illegale drugs. Ik koop erectiemiddelen via een Nederlandse groothandelaar, dan ontloop je het risico dat ze bij de douane worden onderschept. Natuurlijk ben ik bang te worden gepakt.’ Logistiek kun je de webshop vergelijken met andere webshops. ‘Behalve dat je natuurlijk zonder track and trace werkt en liefst geen vingerafdrukken op de pakjes achterlaat. Uiteindelijk komt mijn envelop gewoon tussen de blauwe brieven terecht.’

De echte namen van Mathieu, Morgan en Sam zijn bij de redactie bekend.