Er zitten flink wat metagrappen in Reboot ★★★★☆

Reboot

De werkplek is de klassieke setting van een aantal van de beste comedyseries, van The Office en Parks and Recreation (onze favoriet) tot Brooklyn 99, om een aantal redelijk recente successen te noemen. De comedy-setting is een uitstekende achtergrond om de draak te kunnen steken met de excessen van elke beroepsgroep.

Reboot (Disney Plus) is een goed voorbeeld in dit genre, met acht afleveringen van een half uur compact en overzichtelijk. Reboot (‘herlancering’) is een term uit de Amerikaanse entertainmentindustrie waarbij succesvolle titels uit het verleden in een nieuw jasje worden gestoken, vaak onder de noemer: ‘zoveel jaar later’. Een paar jaar lang leek dit ongeveer het dominante creatieve idee in de film- en serie industrie, en zagen we, in de naam van de nostalgie, reboots van onder meer Sex and the City, Twin Peaks en Saved by the Bell. Reboot lijkt nog het meest te leunen op de reboot van de ook in Nederland populaire familiecomedyserie Full House, die als Fuller House ruim twintig jaar later met deels dezelfde cast op Netflix terechtkwam. Een van de hoofdrolspelers (Lori Loughlin als tante Becky) raakte in 2019 betrokken bij een geruchtmakend omkoopschandaal waarbij ouders betaalden om hun kinderen op een prestigieuze universiteit geplaatst te krijgen en werd uiteindelijk veroordeeld tot twee maanden celstraf.

Het had een plotlijn uit Reboot kunnen zijn, waar we de gebeurtenissen op een Hollywoodset meebeleven. Hier probeert een studio na twintig jaar de magie van de populaire (fictieve) comedyserie Step Right Up terug te vinden met de oorspronkelijke cast. Het humorlandschap is inmiddels ingrijpend veranderd en de meeste acteurs keren niet terug naar het succes van weleer omdat ze verder een schitterende carrière hebben gehad, integendeel.

Hoofdrolspeler Reed Sterling (Keegan-Michael Key) mag dan wel een opleiding aan de Yale-universiteit hebben gevolgd, zoals hij iedereen voortdurend laat weten, zijn grootste succes is nog altijd zijn oude rol in Step Right Up. De nieuwe showrunner wordt gespeeld door Rachel Bloom (bekend van de echte serie Crazy Ex-Girlfriend), een radicaal-feministische filmmaker (haar fictieve debuutfilm heet Cunt Saw), die het allemaal anders wil doen, maar toch vooral haar vader (Paul Reiser) als de oorspronkelijke showrunner op de korrel neemt.

Een serie over het maken van een serie geeft de gelegenheid om er flink wat metagrappen in te stoppen, die voornamelijk draaien om de nieuwe wereld waarin de humor moet functioneren. De writer’s room is de plek waar deze twee werelden botsen, die van de nieuwe jonge, inclusieve humor, versus de oudgedienden die het vertellen van een foute grap feilloos onder de knie hebben. Het is al snel duidelijk dat de twee kampen elkaar nodig hebben. En daarmee laat Reboot misschien de kans op keiharde satire liggen, in ruil voor een uiteindelijk mild wereldbeeld. Hoe zou de reboot van Reboot er over twintig jaar eigenlijk uitzien?