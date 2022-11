Er zit nog leven in de talkshow dankzij klimaatactivisten en voetbalfans

Wat zit er in vredesnaam in het gastenwater bij Jinek? Net als je denkt dat talkshows nauwelijks nog relevantie hebben, lijkt de anarchie helemaal terug te zijn in talkshowland. Na de lijmactie van klimaatactivist Jelle de Graaf zijn talkshowproducenten vermoedelijk nog steeds druk met het plakvrij maken van hun tafels, maar maandagavond was het op een heel andere manier raak, toen schreeuwende Haagse Oranjesupporters met veel misbaar de Jinek-studio verlieten.

Aanleiding was een hoogoplopende discussie over Oranjefans die waren ‘uitverkoren’ om af te reizen naar Qatar. De NOS onthulde onlangs dat de Qatarese WK-organisatie die supporters ronselde door ze een totaal verzorgd verblijf aan te bieden, waar ze normaal duizenden euro’s aan kwijt zouden zijn. Sympathiek, maar natuurlijk ook te mooi om waar te zijn, want eenmaal in Qatar moeten de uitverkorenen dan wel heel positieve berichtjes plaatsen op sociale media. Eventuele negatieve reacties daarop moeten via screenshots worden gemeld bij de organisatie.

Een stukje witwaspropaganda over de rug van supporters, maar niet als het aan Harry Goudsblom lag, die bij Jinek aan tafel zat als een van de uitverkorenen. Harry geniet vooral bekendheid als de ‘tietenman’, omdat hij altijd met een goedgevulde boezem met het Nederlands elftal meereist. Harry had zijn boezem voor de verandering thuisgelaten (gemiste kans), maar had voor de zekerheid wel twee brillen opgezet.

De tietenman wilde meteen iets rechtzetten. De supporters waren helemaal niet verplicht om ‘iets te posten of doen’, maar mochten ze toch iets plaatsen, had de organisatie natuurlijk wel het recht om die vrolijkheid over te nemen. Bovendien zouden de uitverkorenen natuurlijk nóóit negatieve reacties gaan melden bij de organisatie, nee hoor. AD-journalist Thijs Zonneveld probeerde het nog met wat politieke bewustwording over gestorven arbeidsmigranten, maar de tietenman wilde eerst weleens harde cijfers zien.

Anarchistische Oranjesupporters en de tietenman (links) bij Jinek Beeld RTL

En toen moesten de fanatieke Haagse Oranjesupporters – die héél erg goed bleken te zijn in het versieren van hun straat – nog komen. Zij vonden de discussies over Qatar al helemaal onzin. Zonneveld pleitte nog voor een fonds voor nabestaanden van arbeidsmigranten, maar een van de straatversierders wierp tegen dat ‘hij zelf maar lekker ze eige loon naar Qatar mot sturen’. Erg hoor, dat die 6.500 mensen daar doodgaan, maar ‘hier gingen ook mensen dood van de stress om hun rekeningen’. Even later besloten de Haagse straatversierders de studio met veel misbaar te verlaten. Ze schreeuwden iets over slap geouwehoer. Een van hen vergat zijn tas. Zaten vast nog wat slingers in.

Het Qatarese regime zal zich ondertussen wel voor de kop slaan. De WK-organisatie trok miljoenen uit om ambassadeurs als Ronald de Boer en David Beckham aan zich te binden, maar maandagavond konden ze zien dat je door het fêteren van een stel fanatieke Oranjesupporters uiteindelijk helemaal geen duurbetaalde ambassadeurs nodig hebt. En dan moesten alle jubelberichten op sociale media nog komen.