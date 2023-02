Er zijn weinig talkshows waarbij zoveel misgaat als bij Media Inside

‘In deze tent heeft niemand last van hoge gasprijzen, politieke onrust, en inflatie. Hier is alleen bakstress’. Wie had ooit kunnen denken dat een wedstrijd met amateurbakkers zou uitgroeien tot de gezelligste safe space op tv? Kijk tien minuten naar bakkers die bloedserieus een hond van chocolade staan te maken, en zelfs de grootste cynicus moet buigen.

Heel Holland Bakt beleefde zondagavond de tiende finale, en bevestigde opnieuw zijn reputatie als het meest zorgeloze tv-escapisme denkbaar. Tegen sympathieke juryleden Janny van der Heijden en Robèrt van Beckhoven is iedereen weerloos, en hoewel Omroep MAX-baas Jan Slagter er alles aan doet om presentator André van Duin volledig uit te melken, is zijn gunfactor onmogelijk te breken.

Toch werd op een andere zender gelijktijdig een voorzichtige aanval ingezet op Van Duin. Gijs Groenteman had het idee dat de hardwerkende presentator zijn humor kwijt was, en Marcel van Roosmalen had ‘al heel lang niet meer om hem gelachen’. Het mocht duidelijk zijn: Media Inside was terug voor een vijfde seizoen. En nee, Van Duin zien we aan die genadeloos-nihilistische talkshowtafel waarschijnlijk niet snel terug.

Groenteman en Van Roosmalen zijn uitgegroeid tot de godfathers van het podcastlandschap, maar hebben hun media-imperium met Media Inside succesvol uitgebreid. Daarbij maakt het programma een tamelijk wonderlijke evolutie door, want er zijn weinig talkshows waarbij nog altijd zó veel misgaat als bij Media Inside. Groenteman wordt vaak middenin een zin onderbroken door luidruchtige bumpers, Van Roosmalen wil de namen van gasten nog weleens vergeten, en sommige onderdelen komen zo slecht uit de verf, dat het vanzelf grappig wordt (denk aan een meerkeuzevraag over ‘je favoriete woonpresentator’).

Groenteman en Van Roosmalen hebben die knulligheid ten volle uitgebuit. Zo kan het meer dan eens voorkomen dat de presentatoren hun eigen talkshow evalueren in de uitzending, al dan niet met hulp van de gasten. Roelof Hemmen sprak vorig seizoen – aan tafel – bijvoorbeeld van een ‘heel slecht programma’.

Media Inside Beeld BNNVARA

En dat terwijl heus wel wordt geprobeerd om de talkshow zo ‘normaal’ mogelijk te maken. De gastenkeuze is betrekkelijk veilig, met in de seizoensopener Rutger Castricum en Nadia Moussaid. Ook in de onderwerpen kan weinig fout gaan, want natúúrlijk lachen we mee om vermoeiende BN’ers als Ilja Gort en Sander de Kramer, en de eindeloze hoeveelheid woonprogramma’s.

Maar voor de ramptoerist is Media Inside toch het allerleukst als het enigszins in de soep loopt. Vrijwel alle talkshows – met uitzondering van dorpsgek HLF8 – zitten vast in een stramien van voorspelbaarheid, en strompelen dagelijks op een sukkeldrafje richting de finish, maar hier ligt in ieder geval altijd die aanstekelijke knulligheid op de loer. Een talkshow kan doodgeregisseerd worden, maar een talkshow kan ook gewoon slecht geregisseerd worden. En dat laatste is in een talkshowland vol eenheidsworst uiteindelijk véél leuker.