Er zijn weinig bekende Nederlandse pianisten die geen les hebben gehad van Jan Wijn (1934-2022)

Jan Wijn in 2020. Beeld Merlijn Doomernik

Van Wibi Soerjadi tot de Jussens, van Nino Gvetadze tot Nicolas van Poucke: bekende Nederlandse pianisten die niet op enig moment les hadden van Jan Wijn, zijn zeldzaam. Al trad hij vanaf 1976 nauwelijks nog op, geen pianist in het Nederland van na de oorlog had zo’n grote invloed als hij. Vanaf 1962 leidde Wijn tal van spelers op aan de conservatoria van Tilburg en Amsterdam. Twee jaar geleden pas ging hij met pensioen.

Dinsdag is hij na een kort ziekbed overleden in Soest, meldde zijn familie aan persbureau ANP. Wijn is 88 jaar geworden.

Dat Wijn zo’n belangrijk pedagoog werd, kwam mede door een ongelukkige afwijking. Begin jaren zeventig was hij op de toppen van zijn kunnen. Wijn, die onder meer bij Alicia de Larrocha had gestudeerd, soleerde bij alle grote orkesten van Nederland. Maar in 1972 kreeg hij een probleem met zijn rechterhand. Als hij een octaaf wilde aanslaan, klonk er tot zijn schrik een septiem: één toets te weinig. Zijn greep werd kleiner. In 1976 werden de klachten te erg en stopte hij voorlopig met optreden.

Eind jaren zeventig kreeg de kwaal een naam: focale dystonie, een aandoening waardoor de hersenen de vingers niet goed aansturen. Wijn kreeg te horen dat het niet goed zou komen. Toch bleef hij hoop houden: hij zocht de oplossing in dure psychologische sessies bij het religieuze genootschap Scientology. Ondertussen groeide zijn lespraktijk, en met de successen van Wibi Soerjadi en Ronald Brautigam ook zijn reputatie.

Pianist Thomas Beijer is in zekere zin ook een product van de school van Wijn: niet alleen studeerde hij zeven jaar bij Wijn, ook zijn eerdere docenten hadden les van hem. ‘Jan wist heel goed een omgeving te scheppen waarin iedereen zichzelf ontwikkelde’, zegt Beijer. Dat gebeurde in groepslessen waarin pianisten naar elkaar moesten luisteren. ‘Jan trad daarin op als moderator. We hadden allemaal het gevoel dat we met iets heel belangrijks bezig waren.’

Wijn was ‘allergisch voor onoprechtheid, edelkitsch en klatergoud’, zegt Beijer. ‘Het ging hem om de klare lijn in het pianospel. Hij waardeerde het nobele in Brahms, het onsentimentele in Ravel. Iemand leren pianospelen is één ding, maar hij kon in een les ook de vraag stellen wat ontroering is: blijdschap en verdriet tegelijk. Waarom huilen mensen bij iets wat ze mooi vinden? Dat moest iets te maken hebben met het verloren paradijs. Daar denk ik nog elke dag aan.’

Een andere sterleerling was Hannes Minnaar. ‘Het belangrijkste wat hij me leerde, was om echt fysiek plezier te hebben in het pianospelen’, zegt hij. Net als Beijer (en vele anderen) bleef Minnaar zijn docent nog lang na zijn afstuderen opzoeken. ‘Jan was een mooie persoonlijkheid; warm, betrokken en toegewijd. Toen ik me in mijn eerste jaar op het conservatorium afvroeg of ik er wel geschikt voor was, voelde het heel natuurlijk om hem daar op een dinsdagavond over op te bellen. Wat ik ook heel bijzonder vond, was dat ik hem nooit op enige rancune heb kunnen betrappen over zijn eigen carrière.’

‘Een keer belde hij me op om te zeggen dat hij iets moois op de radio had gehoord, en er tot zijn blijdschap bij de afkondiging achter kwam dat ik de pianist was. Het zou ook gek zijn als hij het verschrikkelijk had gevonden. Ik denk niet dat hij zich realiseerde hoe groot zijn invloed op mijn spel is.’