Er zijn twee manieren om deze hand te zien: bescherming en bezit. Maar het is iets anders

Artemisia Gentileschi, Christus zegent de kinderen(detail), 1626, olieverf op doek, 135 x 98,5 cm Beeld Arciconfraternita dei Santi Ambrogioe Carlodella Nazione Lombarda, Rome

Het is die hand in combinatie met een beetje waterige, opkijkende ogen. Is dit kind bang? Een volwassen mannenhand ligt over zijn schedel, de vingers op het voorhoofd. Er zijn twee manieren om dit te zien: bescherming en bezit. Wie uitgaat van bescherming, zal het een mooi gebaar vinden. Man ontfermt zich over kwetsbaar wezen. Wie uitgaat van bezit, zal er minder enthousiast over zijn. Het kind kan geen kant op, zou het dat willen.

Het is bedoeld als iets anders: een zegening. Christus die zei: laat de kinderen tot mij komen en verhinder ze niet, want het koninkrijk Gods is voor wie is zoals zij. Een vers uit Matteüs 19, dat ik altijd heb begrepen als een aanmoediging om kinderlijke openheid te koesteren. Het gebaar is dus een ritueel van spiritueel leiders. Voor velen zal het een andere lading hebben, wetende wat spiritueel leiders soms met hun handen bij kinderen flikken. Ik vind het moeilijk het ondubbelzinnig als mooi te zien, maar ja, ik heb dan ook geen kinderlijk onschuldige blik.

Dit werk was een verrassing in de tentoonstelling Artemisia, vrouw en macht in Enschede, omdat het minder past bij het aanstekelijke verhaal van Artemisia de proto-feminist die vooral sterke vrouwen schilderde. Dat deed ze óók, en veel. Maar eerder waarschuwde expert Jesse Locker er al voor dat we daardoor dingen missen. Als je een kunstenaar reduceert tot één verhaal, omdat ze zelf vrouw is en verkrachting heeft overleefd, dan beperk je de blik op haar kwaliteit. Artemisia streefde haar tijdgenoten ook voorbij met religieuze schilderijen die minder in dat plaatje passen. Dit schilderij had invloed op schilders tot in Spanje. Artemisia was niet alleen de eerste vrouw die in Florence op de kunstacademie werd toegelaten, ze was ook de eerste vrouw die kunstadviseur was van een machtig leider: Fernando de Ribera, de hertog van Alcala en onderkoning van Napels. Religieuze schilderijen behoorden tot haar oeuvre. Des te beter dat Enschede het werk wel laat zien.

Nicolaes Maes, Christus zegent de kinderen (detail), 1652 Beeld National Gallery Londen

Maar er is nog een reden dat dit werk ons bijna was ontglipt: desinteresse van het bekendste museum ter wereld. Het Metropolitan Museum had het in bezit en... verkocht het in 1979. Wie weet hoe weinig musea verkopen – niets, doorgaans – en dat het Metropolitan Museum met de directeur die er toen was juist 84 duizend objecten aankocht, zal zich misschien even moeten vasthouden. Luister vooral de podcastaflevering Dragon Psychology 101 van Malcolm Gladwell even terug om te horen hoe verzamelverslaafd het Metropolitan Museum is, je klapt ervan uit je stoel. Wie verkoopt een Artemisia? Iemand die niet goed kijkt, is het enige antwoord. En oké, het was slecht gerestaureerd. In 2012 werd het werk herontdekt in Rome, daarna grondig gerestaureerd en toen vond men een signatuur van Artemisia Gentileschi op de achterkant. Het vermoeden van Artemisia-kenner Riccardo Lattuada, die op basis van een zwart-witfoto in 2001 inschatte dat het van haar zou kunnen zijn, werd bevestigd. En nu is het in Nederland, heel even. Een kleine thriller met een goed einde, die ons waarschuwt de blik nooit te vernauwen.

Artemisia Gentileschi, Christus zegent de kinderen, 1626, olieverf op doek, 135 x 98,5 cm, Basilica di S. Carlo Borromeo al Corso, La Venerabile Arciconfraternita dei Santi Ambrogio e Carlo, Rome. T/m 27 maart in Rijksmuseum Twenthe, Enschede. Extra detail: Nicolaes Maes, Christus zegent de kinderen (detail), 1652, National Gallery Londen.