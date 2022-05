Er zijn te veel beroemde doden en dat is de schuld van tv

De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is. Ditmaal: ik vrees een beroemdedodenoverschot.

Toen ik vast op de nieuwsredactie van de krant werkte, had ik een bloedhekel aan dode beroemdheden. Zat ik net lekker te werken aan een belangwekkend artikel over de veranderend rol van satire in een gepolariseerde samenleving, ging Leonard Cohen dood. Moesten we daar weer iets mee. Groot artiest hoor, daar niet van, maar zo nieuwswaardig is het toch ook weer niet dat iemand uit 1934 stopt met ademen?

Aan Cohen konden we in 2016 nog ruimschoots aandacht schenken, maar bij toekomstige doden wordt dat steeds lastiger. Ga maar na: alleen al afgelopen donderdag overleden Willibrord Frequin, Soprano’s-acteur Ray Liotta, Depeche Mode-oprichter Andy Fletcher en Yes-drummer Alan White. Antivaxxers beweren nog wel eens dat het ‘wel erg toevallig is dat er opeens zoveel mensen doodgaan’, maar het is niet de schuld van het vaccin, het is de schuld van de televisie.

In de tijd voor de tv had je nauwelijks beroemde mensen. Waar moest je ze immers van kennen? Het aantal beroemdheden loopt dus ongeveer synchroon met de hoeveelheid televisie die we aangeboden krijgen. De eerste tv-uitzending was in 1951, in 1964 kwam een tweede zender, in 1989 volgde commerciële televisie, in 1999 werd het Big Brother-huis geopend, daarna was het hek van de dam. Inmiddels is bijna iedereen beroemd.

De eerste golf beroemdheden uit de jaren vijftig is inmiddels minimaal een jaar of negentig, zoals Rutger Hauer (1944 – 2019) zo mooi zei in Blade Runner: ‘Time to die.’ Vanaf nu zal het aantal dode beroemdheden dus exponentieel groeien. Daarom hebben we naast het personeelstekort straks ook een beroemdedodenoverschot. En aangezien personeelstekorten vooral toeslaan op plekken waar de arbeidsomstandigheden slecht zijn, vraag ik me af wie er straks nog over al die doden wil schrijven.